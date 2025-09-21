Se princ Harry z družino vrača v domovino?

Princ Harry se morda vrača v domovino. Vojvoda Susseški je prejšnji teden na podelitvi nagrad WellChild med pogovorom s kantavtorico Joss Stone namignil, da z ženo Meghan Markle razmišljata o vrnitvi v Veliko Britanijo. Pevka je za revijo Hello! povedala, da se je 41-letni član kraljeve družine z njo pogovarjal o njeni nedavni selitvi v Združeno kraljestvo. "Govoril je, kako čudovite so šole tukaj in kako pomembna je skupnost za otroke," se je spominjala dobitnica grammyja in dodala: "Lepo je bilo to deliti z njim, saj smo se prav zato odločili, da se vrnemo."

Zvezdnica, ki ima z možem Codyjem DaLuzom štiri otroke, se je pred kratkim iz ZDA preselila nazaj v svojo domovino, kjer pravi, da želi svoje potomce vzgajati v varnem okolju, obdana z družino, prijatelji in močnim občutkom pripadnosti.

Njena selitev naj bi močno zanimala drugorojenca kralja Karla III. "Vprašal ... je, kako smo se privadili. Kot vedno je zelo topel in prizemljen. Morda se bo tudi Harry preselil nazaj. To bi bilo lepo," je dodala 38-letnica.

Princ je Anglijo s svojo soprogo in princem Archiejem zapustil leta 2020. Po kratkem bivanju v Los Angelesu in Kanadi se je par preselil v dvorec v Montecitu v Kaliforniji, kjer živita s sinom in 4-letno hčerko princeso Lilibet.

Princ Harry je sicer že pred časom priznal, da si želi pobotati s svojo družino, predvsem z odtujenim očetom, s katerim sta se v preteklih letih videla le nekajkrat, nazadnje v začetku meseca, ko sta se srečala na približno enourni čajanki na kraljevem domu v Londonu.