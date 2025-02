Se še spomnite poljuba DiCapria in Maggie Smith ter Meryl Streep brez čevlja?

V Veliki Britaniji že odštevajo do letošnje podelitve nagrad bafta, ki na Otok vsako leto privabijo tako hollywoodske zvezdnike kot angleško igralsko smetano. Pred letošnjim dogodkom, na katerem se bodo za kipca med drugim borili ustvarjalci filmov Konklave, Brutalist in Emilia Pérez, smo zavrteli čas nazaj in obudili spomin na nekatere najbolj nepozabne trenutke iz zgodovine nagrad bafta.

Pepelka Meryl Z več oskarji nagrajena igralka Meryl Streep je leta 2012 osvojila bafto za svojo upodobitev nekdanje angleške premierke Margaret Thatcher v filmu z naslovom Železna lady. Med prihodom na oder je zvezdnica izgubila čevelj z visoko peto, na pomoč pa ji je hitro priskočil stanovski kolega Colin Firth, s katerim sta zaslon delila v muzikalu Mamma Mia. "Ne bi moglo iti slabše," je pripetljaj v smehu komentirala igralka in požela bučen aplavz občinstva. Javnost je izgubo čevlja in prijazno potezo Firtha, ki je zvezdnici pomagal 'petko' ponovno obuti, hitro primerjala s slavnim prizorom iz Pepelke.

Meryl Streep je pri težavah s čevljem pomagal stanovski kolega Colin Firth. FOTO: Profimedia icon-expand

Poljub lomilca ženskih src in igralske legende Leta 2016 so si na podelitvi baft Angleži od Američanov sposodili tako imenovano 'kiss cam' oziroma kamero, ki v občinstvu pokaže dva naključna človeka in ju spodbudi, da se poljubita. Koncept, ki je čez lužo popularen predvsem na tekmah nogometa, košarke in hokeja. Med zvezdniškim občinstvom podelitve nagrad je kamera ujela in k poljubu najprej spodbudila igralca Stanleyja Tuccija in Cubo Goodinga Jr., nato pa je v objektiv ujela tudi poljub med hollywoodskim zvezdnikom Leonardom DiCapriem in legendarno igralko Maggie Smith. V trenutku, ko je igralec na zaslonu videl sebe in igralko, je vstal s svojega stola in jo poljubil na lice. Presenečena zvezdnica, od katere smo se poslovili preteklo leto, je za trenutek obnemela, nato pa se obrnila in kolega objela ter mu poljub vrnila.

Poljub med hollywoodskim zvezdnikom Leonardom DiCapriem in legendarno igralko Maggie Smith. FOTO: Youtube icon-expand

Modno usklajena 'Brangelina' Ko sta bila še srečno zaljubljena, sta se zakonca Angelina Jolie in Brad Pitt skupaj udeležila podelitve baft in na rdeči preprogi leta 2014 požela precej pozornosti s svojima ujemajočima se opravama. Zakonca 'Brangelina' sta se odločila za črna suknjiča in hlače, belo srajco in elegantnega metuljčka. Medtem ko je zvezdnik svojega nosil na klasični način, se je zvezdnica s svojim nekoliko poigrala in ga nosila odvezanega.

Angelina Jolie in Brad Pitt v ujemajočih se opravah. FOTO: Profimedia icon-expand

Zahvalni govor legende Leta 1992 je legendarna igralka Audrey Hepburn na podelitvi baft prejela posebno nagrado za svojo bogato filmsko kariero. V zahvalnem govoru, ki se je v spomin vtisnil marsikomu, se je zahvalila vsem talentiranim ljudem, s katerimi je sodelovala tekom let. "Kot otrok sem bila naučena, da ni vljudno privabljati pozornosti in da nikoli ne smem iz sebe narediti spektakel. Nato sem ravno s takšnim početjem veliko let služila kruh," je šaljivo pripomnila in priznala: "Še vedno težko verjamem, da sem bila del čarovnije, ki se imenuje film."

Audrey Hepburn FOTO: AP icon-expand

Stoječe ovacije za Michaela J. Foxa Na lanskoletni podelitvi je največ pozornosti požel zvezdnik filma Nazaj v prihodnost Michael J. Fox, ki živi s Parkinsonovo boleznijo. Igralec je na oder prišel na invalidskem vozičku, a je vztrajal, da je na odru stal in tako izročil nagrado za najboljši film. Požel je stoječe ovacije, številni uporabniki družbenih omrežij pa so objavili, da so jih oblile solze, ko so ga videli stati na odru. "Absolutni junak. Je popolna legenda in čudovit človek," se je strinjala javnost.