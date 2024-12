Se še spomnite teh drznih 'maščevalnih' oblek?

Le nekaj tednov po tem, ko je vložila ločitvene papirje, se je Jennifer Lopez udeležila filmskega festivala v Torontu ter vso pozornost ukradla s svojo drzno obleko, s katero je le malo prostora pustila domišljiji. Svetlikajoče se blago, ki je prekrivalo njene prsi in zadnjico, so ob straneh skupaj držale le velike črne pentlje. Glasbenica, ki je že drugič razdrla zvezo z igralcem Benom Affleckom , je z izbiro obleke dala vedeti, kaj ponuja in kaj je njen bivši izgubil.

Za svoj prvi javni dogodek po tem, ko je sporočila, da se je ločila od moža Sebastiana Beara-McClarda, s katerim sta bila skupaj štiri leta in pol, je manekenka Emily Ratajkowski nadela mrežasto obleko, pod katero je nosila le spodnjice in nedrček. Za mrežo in veliko gole kože se je odločila tudi manekenka Bella Hadid, ko se je leta 2017 udeležila Met gale, istega dogodka, na katerem sta prvič z roko v roki pred fotografi pozirala njen bivši The Weeknd in Selena Gomez.