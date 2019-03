Se Severina sooča s težavami?

Severina ni znana samo po svoji glasbeni karieri, ampak je velikokrat 'na tapeti' tudi zaradi svojega zasebnega življenja. Vse od škandala, ko je na plano prišel zasebni videoposnetek seksa, do žgečkljivih fotografij, pa vse do drame z nekdanjim možem. A Severina se ni pustila motiti in je plula naprej. Tako je na začetku marca objavila novo pesem, ki pa je bila deležna tudi nekaj kritik.

Kar nekaj poslušalcev je namreč opazilo podobnost njenega novega videospota Fatamorgana z videospotom Trepni, ki ga je posnela Ceca. Izkazalo se je, da je oba videospota posnel Ljubba Stefanović, ki je sodeloval s številnimi glasbeniki na Balkanu in od tu so se našle morebitne podobnosti.

Nato pa so se hrvaški mediji razpisali, da je Severina odpustila tesnega prijatelja in menedžerja Tomislava Petrovića. Tako iz Severininega tabora kot tudi s strani nekdanjega menedžerja mediji odgovora niso dobili. Pisali pa so, da naj bi za razhodom tičala tudi družina njenega soproga Igorja Kojića. Kajti s Tomislavom se niso strinjali glede financ, poslovnih odločitev ter pevkine kariere.

"Tomislav je pazil nanjo ter na vse okoli nje – otroka, prijatelje," pišejo hrvaški mediji. Menedžer naj bi se zanjo bil tako v pravnih bitkah, kot tudi v bitkah, ki so se dogajale v njenem zasebnem življenju: "Svoje življenje je priredil njej."

Slobodna Dalmacija je zapisala tudi izjave ljudi okoli Severine, ki so zatrdili, da jo je Kojićeva družina popolnoma 'obkolila', zaradi tega naj bi se odrekla prijateljem: "Izgubila je stik z resničnostjo. Zdaj dela manj in služi manj, poleg tega ji zaradi napačnih pesmi pada priljubljenost." Vmes pa se oboževalci sprašujejo in jezijo, zakaj Severina odpoveduje koncerte. Najprej je odpovedala koncert za dan žena v Stubici, kot razlog je navedla tehnične težave, nato pa odpovedala koncert v Začretju.

Zdaj pa so srbski mediji javili, da se je Severina odločila za še eno drastično odločitev. Iz življenja naj bi izločila enega od svojih najtesnejših sodelavcev, ki je skrbel za odnose z javnostjo, Davora Grgina. Davor ni bil samo njen poslovni sodelavec, ampak sta stkala pristno prijateljstvo, tako je bil del njenega zasebnega življenja, pogosto je bil pri njej doma in se družil z njeno družino ... Očitno pa se je nekje zalomilo, kajti tudi tega prijateljstva je očitno konec.