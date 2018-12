Se spomnite Nihan iz Moja boš? V zlati obleki pometla s konkurenco

26-letna igralka se tokrat ni potegovala za kipec, ampak je bila med povabljenimi, saj je za turški trg že več let obraz blagovne znamke za lase Pantene. Tokrat se je po rdeči preprogi sprehodila v čudoviti zlati obleki brez naramnic in z visokim razporkom, v kateri je pokazala zapeljive noge. Pri izbiri pričeske ni bila zahtevna, saj so ji lasje elegantno padali na ramena.

Na svečani prireditvi so se zbrala številna zvezdniška imena iz sveta filma in televizije. Med njimi je bila tudi Afra Saraçoglu, ki jo lahko vidimo v vlogi Ece v turški seriji Pohlepna gospa Fazilet, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 17. uri na POP TV. Za razliko od Neslihan je komaj 21-letna igralka za to priložnost stavila na preverjeno elegantno črnino.