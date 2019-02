Se spomnite Zeynep iz Moja boš? Kakšna je danes?

Turška igralka je med drugim obraz kozmetične linije New Well Skin Naturals, za katero je posnela tudi reklamni oglas. Konec tedna pa bo imela dober razlog za slavje. V soboto, 9. februarja, bo namreč praznovala 31. rojstni dan.

Hazal je pri slovenskih gledalcih in gledalkah pustila pečat z vlogo Zeynep v turški uspešnici Moja boš. Čeprav se je uspešnica Moja boš že poslovila z naših televizijskih zaslonov, je ta dobila naslednico – razburljivo ljubezensko dramo Lepotica in zver, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Ne zamudite napetega dogajanja in romantičnih prizorov med glavnima junakoma Asli in Ferhatom, ki nas čakajo v tem tednu. Zamujene epizode vas čakajo na VOYO.