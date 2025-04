Zaradi redkega virusa, ki je bil usoden za ženo Gena Hackmana, umrli še trije

V okrožju Mono v Kaliforniji so 'zaskrbljeni', saj so zaradi redkega hantavirusnega pljučnega sindroma (HPS), zaradi katerega je umrla žena Gena Hackmana, umrli še trije ljudje. "Skrbi me pojav treh primerov v tako kratkem časovnem obdobju, predvsem pa v začetku leta," je dejal predstavnik javnega zdravstvenega sistema v okrožju Tom Boo.