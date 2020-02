Se vam svetlolaska iz serije Jutranja ptica zdi znana?

Mogoče vam ime Öznur Serçeler ne pove veliko, ampak turško igralko lahko na POP TV spremljamo v vlogi Leyle v televizijski uspešnici Jutranja ptica (Erkenci Kuş). 33-letno Turkinjo pa smo pri nas prvič videli že lani.

Öznur Serçeler smo pri nas prvič videti lani v seriji Ko zadiši ljubezen, v kateri je nastopal tudi Can Yaman.

Öznur Serçelerse je slovenskim gledalkam in gledalcem približala v seriji Ko zadiši ljubezen (Dolunay)z vlogo Fatoş, ki je želela postati uspešna modna oblikovalka. Spomnimo, da je bila Fatoş najboljša prijateljica glavne junakinje Nazlı, ki jo je igrala Özge Gürel, njen televizijski partner pa je bil Ferit, v čevlje katerega je stopil nihče drug kot Can Yaman. 30-letni Can, ki je na začetku svoje kariere delal v odvetniški pisarni, nato pa se vrgel v igralske vode, igra glavno vlogo tudi v uspešnici Jutranja ptica. Zanimivo je, da ima Öznur, ki je v Kristusova leta zakorakala z letošnjim letom, tudi v omenjeni seriji eno od glavnih vlog. Tokrat jo vidimo v vlogi Leyle, starejše sestre glavne junakinje Sanem Aydin, obe pa sta zaposleni v oglaševalski agenciji, katere lastnik je Canov oče. Leyla je zelo urejena in vestna pri svojem delu. Tla ji spodnese Canov brat Emre, ki je hkrati tudi njen šef, saj je ona zaposlena kot njegova asistentka. Vanj se tudi noro zaljubi, a pot do njegovega srca ne bo lahka.

Öznur lahko spremljate v vlogi Leyle Aydin v seriji Jutranja ptica.

Kdo je Öznur Serçeler? Öznur se je rodila 1. januarja 1987 v turškem kraju Kayseri. Leta 2001 je začela študij na glasbenem konservatoriju, šolanje pa je nadaljevala na bilkentski univerzitetni glasbeni šoli. Leta 2007 se je pridružila orkestru, s katerim je potovala po Berlinu, Kaslu in Bodrumu. Ima tudi tri sestre in brata. Za eno do sester, dve leti mlajšo od nje, je dejala, da je popolnoma enaka kot Sanem, glavna junakinja Jutranje ptice.

Zaradi svojega videza je dobila ogromno ponudb za modeling. Vloga Leyle ji je bila zelo blizu: "Enako strastna sem kot ona in zagnana pri projektih, ki me zanimajo. Med drugim sem disciplinirana, ampak včasih me zanese, v nasprotju z likom, ki ga igram," je povedala v intervjuju za španski portal Diez minutos. Komedija ji je bila že od nekdaj blizu in jo tudi rada igra, zato si večkrat ponovi citat legendarnega Charlieja Chaplina: "Življenje je tragedija, če ga gledamo od blizu. Od daleč je komedija." Na vprašanje, ali bi se tudi sama zaljubila v takšnega moškega, kot je Emre (igra ga Birand Tunca) v seriji Jutranja ptica, pa je odgovorila: "Emre je idealen moški za številna dekleta: je čeden, bogat in uspešen ... Vendar je včasih negotov in lahko deluje otročje. Sama sem bolj pozorna na notranjost oseb."

Bo Can oprostil Sanem, ker mu je lagala?

Kaj nas čaka v novih dveh epizodah Jutranje ptice? Bliža se predstavitev, v agenciji pa je popolna zmeda. Deren ne preostane drugega, kot da Sanem lepo prosi, da konča delo. Zato mora Sanem k Canu, ker so vse dokumente poslali njemu, česar se seveda razveseli, saj bo lahko spet videla Cana. V Sanemini četrti pa se medtem začne vojna. Aysun je kupila kavomat za italijansko kavo, zato Mevkibe zavzame trgovino in strateško priredi praznovanje prodajalne. Na pomemben sestanek pride tudi gospa Remide, ki že desetletja sodeluje z agencijo. Tudi Sanem tiho sedi med zbranimi, ker jo je Deren prosila za pomoč kot edino, ki o kampanji in strankah ve vse. Mevkibe in Nihat opazita, da je njuna hči zamišljena in otožna. Sanem na večernem sprehodu na plaži opazi Cana, a raje odide. Prepričana je, da odnos s Canom ne more imeti srečnega konca, saj mu je ves čas lagala.