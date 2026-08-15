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Še vedno edina temnopolta ženska z oskarjem za najboljšo igralko

Los Angeles, 15. 08. 2026 09.22 pred 2 urama 2 min branja 5

Avtor:
E.M.
Halle Berry

Pisalo se je leto 2002, ko je Halle Berry kot prva temnopolta ženska osvojila oskarja za najboljšo igralko v glavni vlogi. 24 let kasneje sveže pečena 60-letnica ostaja edina, ki ji je to uspelo. "Ali je to res kaj spremenilo za temnopolte ženske? Sistem v resnici ni zasnovan za nas, zato moramo nehati hrepeneti po tistem, kar ni za nas," je ostro komentirala to dejstvo.

Igralka Halle Berry je 14. avgusta dopolnila 60 let. Zvezdnica številnih filmov do današnjega dne ostaja edina temnopolta ženska, ki je bila za svoje delo nagrajena z oskarjem za najboljšo igralko v glavni vlogi. Zvezdnica je dejstvo, da v klubu temnopoltih žensk z oskarjem za najboljšo igralko v glavni vlogi ostaja sama, večkrat javno kritizirala. Leta 2025 je dejala, da "sistem v resnici ni zasnovan za nas, zato moramo nehati hrepeneti po tistem, kar ni za nas". V začetku letošnjega leta pa je dodala, da njena zmaga leta 2002 "ni nujno spremenila poteka moje kariere".

Halle Berry
Halle Berry
FOTO: AP

V intervjuju za The Cut je Berryjeva povedala, da je pričakovala, da bo zmaga za film Bal smrti pomenila, "da se bo pred mojimi vhodnimi vrati ustavil tovornjak s scenariji". Kljub temu je število projektov, ki so ji jih ponudili, ostalo približno enako, saj je v industriji še vedno prisotna negotovost glede tega, kako pripovedovati zgodbe temnopoltih ljudi, je dodala.

"Čeprav sem bila na to (zmago na oskarjih, op. a.) zelo ponosna, sem bila naslednje jutro še vedno temnopolta. Režiserji so še vedno govorili: 'Če v to vlogo postavimo temnopolto žensko, kaj to pomeni za celotno zgodbo? Ali moram potem izbrati tudi temnopoltega moškega? Potem je to temnopolti film. Temnopolti filmi se v tujini ne prodajajo.'"

Halle Berry
Halle Berry
FOTO: Profimedia

Podobno mnenje je lani izrazila tudi Lupita Nyong'o, ki je leta 2014 za vlogo v filmu 12 let suženj prejela oskarja za najboljšo stransko igralko. V pogovoru za CNN je Nyong'ojeva dejala, da je bil nabor vlog, ki so ji jih ponujali, boleče omejen. "Po tem, ko sem prejela oskarja, bi človek pričakoval: 'Oh, zdaj bom tu in tam dobila glavne vloge.' Namesto tega so se pogovori običajno začeli takole: 'Oh, Lupita, radi bi, da igraš v še enem filmu, v katerem si sužnja, toda tokrat si na suženjski ladji.' Takšne ponudbe sem dobivala v mesecih po prejemu oskarja."

O vprašanju, zakaj več temnopoltih igralk ni nagrajenih za svoje delo v glavni vlogi, sta se v preteklosti spraševali tudi nominiranka Taraji P. Henson in nagrajenka v kategoriji za stransko igralko Whoopi Goldberg.

Razlagalnik

Oskarji, uradno imenovani nagrade akademije (Academy Awards), so najprestižnejše filmske nagrade na svetu, ki jih vsako leto podeljuje Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti. Ustanovljeni so bili leta 1929 z namenom spodbujanja odličnosti v filmskih dosežkih na različnih področjih, od igralstva in režije do tehničnih plati produkcije, kot sta montaža zvoka in vizualni učinki. Nagrada, ki predstavlja pozlačen kipec viteza, velja za vrhunec kariere vsakega filmskega ustvarjalca.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Halle Berry oskar nagrada temnopolta igralka

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Soraja
15. 08. 2026 11.06
A nehate objavljat take novice ob tem, ko je pred našim pragom Sodoma in Gomora?
Odgovori
0 0
the kop
15. 08. 2026 11.04
Ja in? Če niso dovolj dobre pač niso.
Odgovori
-1
0 1
Anonymous88
15. 08. 2026 11.02
Ste vedeli da transseksualni tetraplegiki niso dobili še nobenega oskarja? Diskriminacija?
Odgovori
-1
0 1
obožeobože
15. 08. 2026 10.30
UFF...Huda!
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+1
1 0
Minifa
15. 08. 2026 09.45
Spet PUMPATE..,
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+2
2 0
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