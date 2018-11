Še vedno noro zaljubljena v svojega moža

51-letna igralka Julia Roberts je že sedemnajsto leto poročena z mojstrom kinematografije Dannyjem Moderjem, še vedno pa je prepričana, da je imela glede njega občutek, da sta duši dvojčici in da sta globoko povezana. Srečala sta se na snemanju filma Mehičanka leta 2000.

"Prvi resni premik se je zgodil, ko sem srečala Dannyja. Ko sva se poročila, mi je bilo jasno, da moje življenje nikoli več ne bo enako, na najbolj neverjeten in neopisljiv način. Resnično, do danes, do te minute, je moje najljubše človeško bitje. Bolj me zanima njegovo mnenje kot od kogar koli drugega. V tem pogledu imava srečo. Resnično sva si všeč in uživava v družbi drug drugega. Vse postaja samo še globlje in bolj kompleksno," je o možu grulila v podcastu Goop.

Zvezdnica filmaČedno dekle, Erin Brokovich in številnih drugih je bila pred tem poročena s country pevcemLyleom Lovettom. Z Moderjem se je poročila leta 2002, imata tri otroke, Hazel, PhinnaeusinHenryja.