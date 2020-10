Še vedno samska: Bella Hadid ni v zvezi z vnukom Jacka Nicholsona

PageSixje poročal, da naj bi se Bella Hadid in Duke Nicholson veliko družila in da naj bi zadnji mesec bila vsak dan skupaj. Vir je celo trdil, da naj bi se Duke Belli pridružil na njenem rojstnodnevnem izletu, ki ga je sicer dokumentirala tudi na družbenih omrežjih. A kot so oboževalci že prej poudarjali, na posnetkih in fotografijah ni bilo ne duha ne sluha, da bi Belli delal družbo tudi 21-letnik.

To je sicer prvič, da so Bello povezovali s komerkoli drugim kot z raperjemThe Weekndom, s katerim sta se razšla lani avgusta. Da sta se takrat razšla po nekaj težavah v zvezi, naj bi glavno vlogo igrala razdalja med njima, saj nista dobila priložnosti, da bi več časa preživela skupaj.