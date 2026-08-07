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Tuja scena

'Še vedno v šoku': igralka v prometni nesreči do zvina vratu

Pariz, 07. 08. 2026 11.30 pred 3 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
E.M.
Minnie Driver

Igralka Minnie Driver, ki je med drugim zaigrala v filmih Uročena Ella in Dobri Will Hunting, je razkrila, da si je pri prometni nesreči zvila vrat in da je po "res hudi prometni nesreči" še vedno "v šoku". 56-letna igralka je oboževalce o nezgodi obvestila v videoposnetku, ki ga je objavila na Instagramu. Povedala je, da je trenutno v Londonu, kamor se je vrnila iz Francije, kjer se je vse skupaj zgodilo.

"Oprostite zaradi filtra, ki sem ga uporabila, ampak brez njega sem bila videti res grozno. Še pes me ne bi hotel pogledati," se je pošalila Minnie Driver, ki je na posnetku ležala na boku in nosila vratno opornico. "Pred nekaj dnevi sem se s prijateljem Benom znašla v res hudi prometni nesreči in nekako sva se rešila iz avtomobila. No, nisva ravno odkorakala iz njega. Priplazila sva se ven, ampak oba sva živa prišla iz avtomobila."

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Povedala je, da za nesrečo s prijateljem nista bila kriva. Pojasnila je, da sta "vozila po podeželski cesti sredi Francije", ko sta trčila v drugo vozilo. "Avto se na križišču ni ustavil in je pripeljal z veliko hitrostjo, midva pa sva trčila vanj s strani," je povedala. Oboževalcem je zagotovila, da je z njo vse v redu, nato pa dodala, da si je zvila vrat in da se zdaj spopada tudi s čustvenimi posledicami pretresljive nesreče. "Res sem v šoku in kar naprej jokam."

Driver, ki je razkrila tudi, da prej še nikoli ni bila udeležena v prometni nesreči, je dodala, da je bilo "osupljivo", da s prijateljem ob silovitem trčenju nista utrpela hujših poškodb. "Sem prava Minnie Driver – besedna igra je namerna (driver v angleščini pomeni voznik, op. a.)," se je pošalila. "Mimoidočemu vozniku, ki naju je rešil, moram izreči posebno zahvalo, saj imava družine in ljudi, ki naju imajo radi. In tako zelo sem hvaležna, da sem živa."

Minnie Driver
Minnie Driver
FOTO: AP

Zahvalila se je tudi proizvajalcu avtomobila, s katerim sta se peljala, na koncu videoposnetka pa objavila fotografijo močno zmečkanega vozila. V opisu objave je Driver navedla še nekaj podrobnosti o nesreči. Izrazila je hvaležnost neznancu, ki je ustavil in jima priskočil na pomoč, še preden je prišlo reševalno vozilo.

"Posebna omemba pa gre tudi avtomobilu, ki je upočasnil, si ogledal prizor in odpeljal, ne da bi ustavil. Verjetno je to del sveta, svetloba in tema," je kritično pripomnila. Driver je povedala, da se ji nesreča še vedno znova in znova odvija v mislih, medtem ko poskuša predelati vse, kar se je zgodilo. "Tudi jok mi pomaga in dobro dene. Hvala mojim prijateljem, družini, vsem ljudem v službi in še posebej mojemu prijatelju Benu in njegovi družini. Rada vas imam,"

Minnie Driver prometna nesreča poškodba francija
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KOMENTARJI2

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Amor Fati
07. 08. 2026 13.30
Uf kolko ljudi je zavidalo Mattu Damonu v dobrih starih časih. Podobno kot so zavidali Pittu zaradi Paltrove. Obe, seks bombi devetdesetih.
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Spining
07. 08. 2026 12.52
Srečo ima, da ni predsednica Slovenije v tej nezavidljivi situaciji. Butalci bi jo živo požrli
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0 0
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