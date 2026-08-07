'Še vedno v šoku': igralka v prometni nesreči do zvina vratu

"Oprostite zaradi filtra, ki sem ga uporabila, ampak brez njega sem bila videti res grozno. Še pes me ne bi hotel pogledati," se je pošalila Minnie Driver , ki je na posnetku ležala na boku in nosila vratno opornico. "Pred nekaj dnevi sem se s prijateljem Benom znašla v res hudi prometni nesreči in nekako sva se rešila iz avtomobila. No, nisva ravno odkorakala iz njega. Priplazila sva se ven, ampak oba sva živa prišla iz avtomobila."

Povedala je, da za nesrečo s prijateljem nista bila kriva. Pojasnila je, da sta "vozila po podeželski cesti sredi Francije", ko sta trčila v drugo vozilo. "Avto se na križišču ni ustavil in je pripeljal z veliko hitrostjo, midva pa sva trčila vanj s strani," je povedala. Oboževalcem je zagotovila, da je z njo vse v redu, nato pa dodala, da si je zvila vrat in da se zdaj spopada tudi s čustvenimi posledicami pretresljive nesreče. "Res sem v šoku in kar naprej jokam."

Driver, ki je razkrila tudi, da prej še nikoli ni bila udeležena v prometni nesreči, je dodala, da je bilo "osupljivo", da s prijateljem ob silovitem trčenju nista utrpela hujših poškodb. "Sem prava Minnie Driver – besedna igra je namerna (driver v angleščini pomeni voznik, op. a.)," se je pošalila. "Mimoidočemu vozniku, ki naju je rešil, moram izreči posebno zahvalo, saj imava družine in ljudi, ki naju imajo radi. In tako zelo sem hvaležna, da sem živa."