Se Victoria Beckham noče vrniti v Spice Girls zaradi Mel C?

Članice glasbene skupine Spice Girls so že večkrat namignile, da se ponovno združujejo, a brez Victorie Beckham, in zdaj se je to tudi uresničilo. Najprej so Melanie Chisholm, Geri Horner, Melanie Brown in Emma Bunton na družbenih omrežjih sporočile, da bo koncertov šest, ker pa so bile vstopnice zelo hitro razprodane, so pevke dodale še pet koncertnih datumov.

Preden se bodo junija dekleta odpravila na turnejo, jih čaka še cel kup intervjujev, seveda je eno glavnih vprašanj, kje je Victoria. Ta je vabilo, da bi ponovno zaplavala v glasbene vode, zavrnila, razlog za to naj bi bila njena uspešna modna kariera ter družina, ki sta ji glavni fokus v življenju. A mnogi, ki so blizu ene ali druge pevke, menijo, da je v ozadju še vedno med njima zamera.

Namreč, ko je imela Mel B pred dvema letoma intervju, je zelo jezna dejala, da je Victoria prava p***. In to naj bi Victorii zbilo dno, od takrat je med njima vladala le tišina. Čeprav je Mel B kasneje rekla, da je bila to le šala, pa so nekateri dejali, da je Mel B nalašč dregala v osje gnezdo s tem, da jo je neprestano izzivala.

Mel B je s prstom na nekdanjo kolegico pokazala tudi za noč čarovnic, ko si je na obraz nadela papirnato masko v podobi Victorie, v roki pa nosila napis v obliki sekirice, na kateri piše: "Ne, ne grem na turnejo."