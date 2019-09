Se zvezdnik poslavlja od igralske kariere?

Ameriški igralec Terrence Howard je za oskarja nominirani igralec, ki je na hollywoodsko naj sceno prišel leta 2005. V vrh se je prebil z vlogama v filmih Gor in dolter Usodna nesreča. Znane so tudi njegove vloge v filmih, kot soMr. Holland’s Opus, Mrtvi predsedniki, Poroka z ovirami, Hartova vojna, 4 bratje, Iron Man, Ugrabljeni in številnih drugih, prav tako pa nastopa tudi v gledališču.

Howardova vloga zvodnika v dramiGor in dol mu je prinesla poleg nominacije za oskarja tudi nominacije za zlati globus, pesem It's Hard Out Here for a Pimp, katere izvajalec je Howard, pa je celo prejela oskarja za najboljšo pesem. Trenutno zvezdnik igra v iztekajoči se serijiImperij.