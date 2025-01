Se zvezdniki držijo svojih novoletnih zaobljub?

Kako pa kaže z izpolnjevanjem vaših novoletnih zaobljub? Je ocvrt krompirček že zamenjal smuti iz kolerabe? So slabe razvade še kar preteklost in so tam tudi ostale? Tudi globalni zvezdniki so krvavi pod kožo, tudi oni se bolj ali manj trudijo držati svojih zaobljub, čeprav si jih mnogi, ker se predobro poznajo, raje sploh ne zastavijo.