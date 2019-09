Sean Connery srečen, ker je preživel pustošenje orkana Dorian

89-letni igralec Sean Connery se je v času divjanja orkana Dorian s soprogo Micheline Roquebrune nahajal v njuni vili na Bahamih. Za tuje medije je po naravni katastrofi, ki je za seboj pustila več deset mrtvih in na tisoče pogrešanih, dal izjavo, v kateri je priznal, da je srečen, ker je preživel in obenem razkril, kako sta se s soprogo pripravila na neurje in kje sta se skrivala v času njegovega pustošenja po otoku.