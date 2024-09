Sean Diddy Combs aretiran v New Yorku

Glasbenik Sean Diddy Combs, ki ga že nekaj časa preiskujejo tudi ameriški zvezni agenti, je bil aretiran v enem od newyorških hotelov. Zvezdnika naj bi priprli po preiskavi, ki so jo agenti izvedli pred meseci na njegovih domovih v Miamiju in Los Angelesu, obtožbe pa ga povezujejo s trgovino z ljudmi.

Seana Diddyja Combsa so v enem od hotelov v New Yorku aretirali agenti domovinske varnosti, ki so v minulih mesecih izvajali preiskavo v povezavi z obtožbami, ki raperja povezujejo s trgovino z ljudmi. Zvezdnik naj bi po aretaciji izkazal pripravljenost sodelovati z agenti, v New York pa je prišel prostovoljno in v pričakovanju aretacije, je za Page Six povedal vir. Trenutno ni znano, kaj vse je zapisano v obtožnici, Combs pa naj bi se že čez nekaj dni moral zglasiti na zveznem sodišču v New Yorku.

Sean Diddy Combs je bil aretiran. FOTO: Profimedia icon-expand

"Razočarani smo, da se je tožilstvo odločilo nadaljevati s postopkom, saj menimo, da do gospoda Combsa ni pravično," je v izjavi za javnost zapisal raperjev odvetnik Marc Agnifilo. "Sean Diddy Combs je glasbena ikona, podjetnik, ljubeč družinski človek in dobrodelnež, ki je zadnjih 30 let gradil imperij, oboževal svoje otroke in delal za dobro temnopolte skupnosti. Ni popoln človek, ni pa kriminalec. Gospod Combs je izkazal pripravljenost sodelovati v preiskavi, v New York pa je pred dnevi prišel prostovoljno, saj je pričakoval obtožnico," je še dodal odvetnik, ki je javnost zaprosil, naj ga ne obsoja, saj še ne pozna vseh dejstev. "To so dejanja nedolžnega človeka, ki ničesar ne skriva in pričakuje, da bo svoje ime opral na sodišču," je še zatrdil zvezdnikov odvetnik.

54-letnik naslovnice ameriških medijev polni že od novembra 2023, ko ga je nekdanje dekle obtožilo spolnih zlorab, fizične zlorabe in celo posilstva. Nekdanji par je hitro dosegel zunaj sodno poravnavo, Combs pa je javno zanikal obtožbe. A te so bile le povod v to, kar ga je čakalo v prihodnjih mesecih, saj se je oglasilo več žensk, ki so ga prav tako obtožile spolnih zlorab in fizičnega nasilja, njegov nekdanji sodelavec pa je k temu dodal še obtožbe trgovine ljudi, zaradi katerih se je v preiskavo vključila tudi domovinska varnost.