Sean Diddy Combs obtožen hudodelskega združevanja in spolne trgovine

Seana Diddyja Combsa so v enem od hotelov v New Yorku aretirali agenti domovinske varnosti, ki so v minulih mesecih izvajali preiskavo v povezavi z obtožbami, ki raperja povezujejo s trgovino z ljudmi. Zvezdnik naj bi po aretaciji izkazal pripravljenost sodelovati z agenti, v New York pa je prišel prostovoljno in v pričakovanju aretacije, je za Page Six povedal vir. Trenutno ni znano, kaj vse je zapisano v obtožnici, Combs pa naj bi se že čez nekaj dni moral zglasiti na zveznem sodišču v New Yorku.

"Razočarani smo, da se je tožilstvo odločilo nadaljevati s postopkom, saj menimo, da do gospoda Combsa ni pravično," je v izjavi za javnost zapisal raperjev odvetnik Marc Agnifilo. "Sean Diddy Combs je glasbena ikona, podjetnik, ljubeč družinski človek in dobrodelnež, ki je zadnjih 30 let gradil imperij, oboževal svoje otroke in delal za dobro temnopolte skupnosti. Ni popoln človek, ni pa kriminalec. Gospod Combs je izkazal pripravljenost sodelovati v preiskavi, v New York pa je pred dnevi prišel prostovoljno, saj je pričakoval obtožnico," je še dodal odvetnik, ki je javnost zaprosil, naj ga ne obsoja, saj še ne pozna vseh dejstev. "To so dejanja nedolžnega človeka, ki ničesar ne skriva in pričakuje, da bo svoje ime opral na sodišču," je še zatrdil zvezdnikov odvetnik.

Obtožnica navaja, da sta zvezdnik in njegovo podjetje izkazala"dolgotrajen in vseprisoten vzorec zlorabe žensk in drugih posameznikov. Ta zloraba je bila besedna, čustvena, telesna in spolna". Diddy naj bi ženske med napadom med drugim, tepel, boksal, vlekel, metal vanje predmete in jih brcal. Prav tako naj bi obtoženec uporabljal svoje podjetje in nekatere njegove uslužbence"za izvrševanje in omogočanje prikrivanja zlorab in trgovanja s spolnostjo". V drugi in tretji točki obtožnice piše, da je Combs neimenovano žrtev "prisilil v spolna dejanja za denar" in"namerno pretihotapil osebo čez mejo z namenom, da se bo ta oseba ukvarjala s prostitucijo".