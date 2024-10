Sean Diddy Combs obtožen spolne zlorabe dveh mladoletnih dečkov

Sean Combs se sooča z novima obtožbama. V prvi je obtožen omamljanja in spolnega napada 10-letnega dečka v hotelski sobi v New Yorku leta 2005. Druga pa ga obtožuje napada na 17-letnika in sega v leto 2008. Omenjeni tožbi sta zadnji v valu tožb, v katerih tožniki trdijo, da jih je Combs spolno napadel na zabavah ali srečanjih v zadnjih dveh desetletjih. Zvezdnikovi odvetniki so obe zanikali, obenem pa so odvetnika tožnikov Anthonyja Buzbeeja obtožili, da išče medijsko pozornost.

"Gospod Combs in njegova odvetniška ekipa popolnoma zaupata dejstvom in integriteti sodnega postopka. Na sodišču bo prevladala resnica: da gospod Combs ni nikoli nikogar spolno napadel ali trgoval z njimi – ne z moškimi ali ženskami, niti z odraslimi ali mladoletnimi," je zapisano v elektronski izjavi.

54-letni glasbenik je zaprt v newyorškem zaporu, potem ko se je izrekel za nedolžnega glede zveznih obtožb trgovine z ljudmi za spolne namene, ki jih vsebuje obtožnica, ki je bila razkrita dan po njegovi aretaciji 16. septembra.

10-letni deček, ki v tožbi ni bil identificiran, je bil nadobudni igralec in reper, ki je s starši pripotoval iz Kalifornije na srečanja s predstavniki glasbene industrije. Med avdicijo, ki jo imel pri Diddyju, naj bi mu njegov sodelavec dal gazirano pijačo, ki naj bi bila kontaminirana z drogami. Ustanovitelj založbe Bad Boy Records naj bi ga nato spolno napadel, so zapisali v tožbi in dodali, da naj bi fant na koncu izgubil zavest. Ko se je zbudil, naj bi mu zagrozil, da bo hudo poškodoval njegove starše, če bi komurkoli povedal, kaj se je zgodilo.

V drugi tožbi je 17-letni neznani moški dejal, da ga je Diddy prisilil v spolne odnose z njim in telesnim stražarjem med tridnevno avdicijo za televizijsko oddajo Making the Band, ki jo je glasbenik produciral. Ko je ambiciozni tekmovalec izrazil zadržke, so ga izločili iz tekmovanja in se, kot pravi, zaradi tega v glasbeno industrijo ni mogel vrniti kar sedem let. Obe tožbi sta bili vloženi v skladu z newyorškim zakonom o zaščiti žrtev nasilja na podlagi spola, ki preživelim omogoča vložitev tožb, tudi če je potekel zastaralni rok.