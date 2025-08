Sean Diddy Combs ostaja v priporu do izreka sodbe v oktobru

Sodnik je razsodil, da je 55-letni Sean 'Diddy' Combs še vedno nevaren za skupnost ter da obstaja nevarnost, da pobegne pred izrekom kazni, kar je razpisano za 3. oktober, je poročala televizija NBC . Sodnik je ob tem navedel nasilje, kot je bilo razvidno iz videoposnetka hotelske varnostne kamere, na katerem se je Combs lotil svoje nekdanje varovanke in partnerke Cassie Ventura , ki ga je tožilstvo prikazalo med dva meseca trajajočim sodnim procesom.

Sean Diddy Combs do izreka kazni ostaja v priporu.

Combs bo tako ostal v priporu v Brooklynu, kjer je vse od aretacije septmbra lani. Za vsako od dveh kaznivih dejanj prevoza oseb za namen prostitucije je zagrožena najvišja kazen deset let zapora. Tožilstvo je predlagalo med 51 in 63 meseci zapora, obramba pa izpustitev na prostost. Combsovi odvetniki so sodniku za izpustitev z varščino pred izrekom kazni predlagali nekaj manj kot 50 milijonov evrov.