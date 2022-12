Sean 'Diddy' Combs sporočil, da se je njegova družina povečala: Dobrodošla, punčka!

Diddy je že oče šestih otrok, vključno z 31-letnim sinom Quincyjem Taylorjem Brownom , ki ga je posvojil, ko je bil v zvezi z otrokovo pokojno mamo Kim Porter , ki je umrla zaradi pljučnice leta 2018, stara 47 let. Ima še 28-letnega sina Justina Diorja , 24-letnega Kinga , 16-letno Chance Combs in 15-letni dvojčici D'Lilo Star in Jessie James .

"Tako blagoslovljen sem! Dobrodošla moja deklica," je zapisal 53-letni glasbenik in dodal: "Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D'Lila, Jessie in jaz te imamo zelo radi!" Kdo je dekličina mati, ni razkril, zato mnogi sklepajo, da bi lahko postal dedek.

Zvezdnik je pred meseci razkril, da se sestaja z raperko Yung Miami, ki je članica skupine City Girls. "Sestajava se. Hodiva na zmenke in sva prijatelja. Greva na počitnice na eksotične lokacije in se skupaj zabavava," je povedal junija. Yung Miami se na zadnjih dogodkih, ki se jih je udeležila v javnosti, ni pojavila noseča, kar je še dodatno zbegalo njegove oboževalce.

Diddy in 28-letnica nista nikoli potrdila, da sta v resni zvezi, glasbenica pa je septembra dejala: "Jaz se dobivam z drugimi in tudi on videva druge. Sem mlada in se rada zabavam. Podobna sva si v tem. ne morem natančno povedati, s kom se še dobiva. Oba sva samska, dobivava se in dobivava se z drugimi ljudmi."