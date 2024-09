Sean Diddy Combs v zaporu deležen posebnega poostrenega nadzora

Sean Diddy Combs naj bi v zaporu prejel poostren nadzor zaradi možnosti samopoškodovanja. Viri so za People v četrtek povedali, da je bila odločitev sprejeta zaradi "preventivnih ukrepov, saj je Combs v šoku in njegovo duševno stanje ni jasno." 54-letni glasbeni mogotec je trenutno pridržan v Brooklynu v zaporu, ki je bil odprt leta 1994 in ima več kot 1200 zapornikov. Znan je po nasilju, umazanih razmerah, kontaminirani hrani in samomorih, je poročal New York Times . Julija je zaradi poškodb, ki jih je utrpel v zaporu, umrl zapornik. Njegov odvetnik pa je takrat "prenatrpan, zanemarjen zvezni zapor s premalo osebja" opisal kot pekel na zemlji.

Ustanovitelj založbe Bad Boy Records je bil v torek na zveznem sodišču spodnjega Manhattna obtožen trgovine z ljudmi za spolne namene, izsiljevanja in prevoza z namenom prostitucije. V 14-stranski obtožnici so tožilci Combsa obtožili "ustvarjanja kriminalnega podjetja, katerega člani in sodelavci so se ukvarjali z trgovino z ljudmi za spolne namene, s prisilnim delom, ugrabitvijo, požigom, podkupovanjem in oviranjem pravice." Obtožnica je tudi razkrila, da so zvezni policisti med marčevskimi racijami v njegovih dvorcih v Miamiju in Los Angelesu odkrili mamila, več kot 1000 stekleničk lubrikanta in tri polavtomatske puške AR-15.

"G. Combs je borec ... ne boji se obtožb," je po torkovi obtožbi novinarjem povedal reperjev odvetnik Marc Agnifilo in dodal: "Veselil se je tega dne; veselil se je, da bo opral svoje ime. Teh stvari ni počel."