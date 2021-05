Sean Lennon: Živimo v propadajoči računalniški kulturi

44-letni Sean Lennon je na družbenem omrežju delil dolg zapis, ki se nadaljuje v komentarjih, v katerem je z oboževalci delil svoje občutke o današnjem svetu in obdobju njegovega odraščanja v New Yorku. Navezal se je tudi na svojo mater Yoko Ono in težave, s katerimi se je srečala, ker je bila priseljenka iz Japonske.

"Ko sem bil mlad, so ljudje okrog mene govorili vse sorte stvari o Azijcih, potem pa so se mi opravičevali in dejali, da jaz tako ne štejem za pravega Azijca. In verjamem, da so zares mislili, da me bo to stavek potolažil," je zapisal Lennon in nadaljeval, da je sam odrasel v času, ko ni bilo nobene politične korektnosti in da verjame, da je to pripeljalo do tega, da je družba danes takšna, kakršna je. Vse skupaj je postalo še slabše, saj so nastale tudi težave, ki jih nihče ni predvideval.

"Pot v pekel je bila tlakovana z dobrimi nameni," je Lennon citiral pisatelja Samuela Johnsona. "Že nekaj časa preizkušamo to politiko morale in zdi se, da stvari postajajo še slabše. Težave, povezane z raso, pa rešujemo na način en korak naprej in dva nazaj," še piše Lennon. Njegova mati Yoko je bila v preteklosti tarča zares hudih rasističnih opazk, Sean pa je zapisal še, da je njegova pošta z zasebnimi sporočili na družbenih omrežjih polna sporočil o drugi svetovni vojni, ki se nanašajo na Kitajce in Japonce.