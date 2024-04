Sean Paul: Mislim, da so ljudje spet pripravljeni name

Jamajški glasbenik Sean Paul se po daljšem premoru vrača na svetovne odre. Zvezdnik se spominja svojih začetkov kariere in jih primerja s sedanjostjo, ko se okoli njega ne vrtijo več privlačna dekleta, temveč njegovi otroci. V prihodnosti si želi s svojo glasbo ozaveščati in s tem med drugim pomagati svojemu rojstnemu kraju.

Sean Paul je zaslovel pred več kot dvajsetimi leti z albumom Dutty Rock, leta 2003 pa je z Beyonce sodeloval pri njenem velikem hitu Baby Boy. Zvezdnik ni nikoli prenehal ustvarjanja vesele, plesne glasbe, sam je namreč zaslužen za predstavitev dancehall riddimov in reggaeja novemu občinstvu. Njegovo življenje pa se je v letih od vrhunca njegove glasbene kariere precej spremenilo – od plesanja s številnimi postavnimi dekleti do predanega moža in očeta.

Kljub temu pa njegovi občutki ob hitu Get Busy ostajajo isti. "Zame je ta pesem brezčasna," je rekel Sean in dodal: "Vsakič, ko jo zapojem, poskušam spraviti iste metuljčke med občinstvo, kot sem jih imel v trebuhu, ko sem se spogledoval s prvim dekletom na prvem plesišču, kamor sem šel. Gre za občutek." Glasbenik se je na račun svoje preteklosti še pošalil: "Moje življenje se je v preteklih letih močno spremenilo. Zdaj, ko nekomu rečem, 'naj se zaposli', mislim na svoje otroke in na njihovo domačo nalogo ali pa jih prosim, da pospravijo svoj nered."

Njegova predanost izvira iz življenjskih izkušenj. "Imel sem veliko težav, kot jih ima večina najstnikov, ko sem poskušal najti samega sebe in poskušal razumeti, kaj življenje je. Veste, moj oče je bil v zaporu. Vzgajala me je mati samohranilka, ki se je pri naši vzgoji trudila," je povedal oče dveh otrok, ki se po daljšem premoru vrača na svetovno turnejo. "Zakaj to počnem zdaj? Čutim, da so ljudje spet pripravljeni name," je prepričan Paul. "Lansko leto sem ustvaril in nastopil z nekaj reggaeton ritmi," je dodal in spomnil na nove uspešnice na plesišču, vključno s popularno Niña Bonita s Feidom in Dem Time Deh s kolumbijskim pevcem Manuelom Turizom.