Sean Paul: Zaradi pandemije sem izgubil milijone

Glasbenik, pevec in producent je dejal, da je kmalu za tem moral odpovedati kar nekaj koncertov v živo: ''Izgubil sem ogromno denarja, saj sem drugače na poti kar šest mesecev letno. Govorimo o milijonih, ob katere sem zaradi odpovedanih turnej. Ob tem pa sem veliko sredstev namenil tudi v dobrodelne namene.''

Grammyjevec se je pred glasbeno kariero ukvarjal z vaterpolom (bil je tudi del jamajške reprezentance), kasneje pa zaslovel s pesmimi, kot so Get Busy, Like a Glue, Temperature in druge. Pandemija mu je prekrižala glasbene načrte v preteklih letih, na čas, ki si ga je tako bil primoran vzeti zase, pa kljub vsemu gleda pozitivno: ''Včasih moraš predahniti. Kljub vsemu je svetla točka vsega ravno to, da sem se lahko posvetil svoji družini in užival v dodatnem času, ki sem ga imel za ustvarjanje v studiu.'' Oče dveh otrok je nato priznal: ''Družina ti lahko gre včasih na živce. Moraš oditi iz hiše in si privoščiti kozarček piva.''