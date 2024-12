Sean Penn Akademijo filmskih znanosti in umetnosti obtožil strahopetnosti.

Sean Penn je Akademijo filmskih znanosti in umetnosti obtožil strahopetnosti. "Producenti akademije so res izjemno strahopetni, ko gre za to, da bi bili del raznolikega sveta in dejansko v veliki meri prispevajo k omejevanju domišljije in različnega kulturnega izražanja," je povedal na Marakeškem mednarodnem filmskem festivalu, kjer je prejel nagrado za dosežke v svoji filmski karieri. Poleg tega so na programu filmskega festivala, ki poteka v maroški prestolnici turizma, štirje Pennovi filmi.