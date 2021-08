Sean Penn: Cepljenje bi moralo biti obvezno

Z oskarjem nagrajeni igralec Sean Penn si je že od začetka pandemije covida-19 v Hollywoodu prizadeval biti dober zgled, kako odgovorno živeti v teh težkih časih. Lani je na protestih za pravice temnopoltih Black Lives Matter ponujal brezplačne teste na novi koronavirus, nato pa je imel za pandemične čase primerno poroko – z izbranko Leilo Gorge ju je namreč zvezni pooblaščenec poročil kar preko Zooma, družbo pa so jima delali zgolj njegovi otroci in nevestin brat. Njegova trdna odločitev, da bo upošteval smernice strokovnjakov za preprečevanje širjenja virusa, pa je v medijih še posebej odmevala junija, ko se ni hotel vrniti na snemanje serije Gaslit , dokler se ne bi cepili vsi, ki so sodelovali pri projektu.

V intervjuju za portal Yahoo Entertainment je svoje prepričanje o cepljenju dodatno pojasnil: "To je ena od tistih stvari, ki bi morale biti obvezne," pri čemer je dodal, da dopušča izjemo za tiste, ki se ne morejo cepiti zaradi zdravstvenih držav. Priznal je, da ga jezi predvsem odpor med ameriškimi necepljenimi prebivalci, ki imajo možnost prejeti cepivo, a se obotavljajo pri rezervaciji termina za prvi odmerek. "Obstajajo različne vrste obotavljanja, a menim, da ni več veliko izgovorov, da ne poznamo dovolj razpoložljivih informacij. To je eden od razlogov, zakaj menim, da bi moralo biti cepljenje obvezno. Nasprotovanje, ki temelji na pomanjkanju domišljije in razumevanja tega, kar je koristno za človeško raso, me zelo jezi. Ampak jaz lahko delam zgolj znotraj svojih meja in rečem, da menim, da bi moralo biti obvezno," je svoje stališče pojasnil igralec.

Na koncu intervjuja je Sean dejal, da morajo zasebniki in podjetja poskrbeti za potrebne ukrepe za povečanje deleža cepljenega prebivalstva v Združenih državah Amerike, ob tem pa poudaril, da morajo pri tem filmski ustvarjalci jasno zavzeti svojo pozicijo: "Mislim, da morajo filmska in vsa druga podjetja prevzeti vodstvo in nehati biti tako plašna."