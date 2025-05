Sean Penn dvomi, da je Woody Allen spolno nadlegoval posvojena otroka

Theroux je nato izpostavil, da sta Allena spolnega nadlegovanja obtožila tako pastorka Dylan kot pastorek, sicer novinar Ronan, k temu pa ju je pozvala mati, Mia Farrow . "Ta naziv si mu dal ti, ne jaz. Ampak, ja, Ronan Farrow," je dejal Penn, ki je pripomnil, da še nikoli ni slišal za primer pedofila, ki bi svojo žrtev nadlegoval zgolj enkrat, nato pa pozval javnost, naj preverjajo dejstva in izključijo kontekst, da so bile obtožbe zoper Allena podane v času, ko se je v Hollywoodu začelo gibanje #MeToo.

"Kdo je imel največ koristi pri tem? Vzemimo si minuto in premislimo. To je vse, kar bi dodal," je še povedal Penn in opomnil, da režiser ni bil nikoli spoznan za krivega na sodišču, zato še vedno velja za nedolžnega.

Dylan je leta 1992 očima obtožila, da jo je pri sedmih letih nadlegoval, a je Allen njene obtožbe zanikal in zanje ni nikoli odgovarjal. Režiser je celo dejal, da si jih je izmislila njegova nekdanja partnerka Mia, s katero sta bila par 10 let, ker je bila ljubosumna, saj se je Woody romantično zapletel z drugo pastorko Soon-Yi Previn, s katero sta se leta 1997 tudi poročila. Škandal je ponovno pritegnil pozornost leta 2017, ko je Dylan za Los Angeles Times napisala kolumno z naslovom 'Zakaj je revolucija #MeToo prizanesla Woodyju Allenu?'.