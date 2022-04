Sean Penn in Leila George uradno ločena

"Jaz sem tisti, ki sem zaj**** zakon," je priznal 61-letnik. "Mislil sem, da so moje stvari silno pomembne. Med njimi sta tudi moje popolnoma depresivno vedenje ter želja po alkoholu in pomirjevalih," je dodal in sedaj že bivšo soprogo označil za prelepo, neverjetno prijazno, domiselno in talentirano mlado žensko, ki pa, razumljivo, ni pristala na tak zakon. To je bil Pennov tretji zakon. V prvega je skočil leta 1985, ko se je poročil z zvezdnico Madonno, s katero sta bila poročena štiri leta, v drugo pa se je poročil z igralko Robin Wright, s katero sta bila poročena med letoma 1996 in 2010. Med letoma 2013 in 2015 je bil v zvezi z igralko Charlize Theron.