Sean Penn namesto na oskarje k Zelenskemu v Ukrajino

Sean Penn se kljub visokim obetom letos ni udeležil podelitve oskarjev, kjer je slavil s filmom Ena bitka za drugo in osvojil prestižno nagrado za igralca v stranski vlogi. Zvezdnik se je namreč ta čas mudil v ukrajinski prestolnici Kijev, kjer se je srečal tudi s tamkajšnjim predsednikom, Volodimirjem Zelenskim , ki se je zvezdniku z objavo na družbenem omrežju znova globoko poklonil in zahvalil.

"Sean, zahvaljujoč vam, vemo, kaj je pravi prijatelj Ukrajine. Stali ste ob Ukrajini že od prvega dne obsežne vojne. To še danes velja. In vemo, da boste še naprej stali ob strani naši državi in našemu ljudstvu," je njuni fotografiji pripisal Zelenski.

Penn je že več let glasen podpornik Ukrajine, leta 2023 pa je sorežiral tudi dokumentarec o predsedniku, ki naj bi mu celo podaril enega od osvojenih kipcev. "Sem si mislil: no, pa je**ga, veste kaj? Dal jih bom Ukrajini. Lahko jih pretopijo v naboje, s katerimi bodo streljali na Ruse," je pred tremi leti dejal za Variety.

65-letnik je svojega prvega oskarja prejel leta 2004 za glavno vlogo v filmu Skrivnostna reka in za vlogo v filmu Milk iz leta 2009. Nominiran je bil med drugim tudi za vlogi v filmih Zadnji sprehod in Vzpon in padec, s katerima mu ni uspelo premagati konkurence.