Tuja scena

Sean Penn namesto na oskarje k Zelenskemu v Ukrajino

Kijev, 17. 03. 2026 12.22

E.K.
Volodimir Zelenski in Sean Penn

Medtem ko so v Los Angelesu potekale podelitve oskarjev, se je zvezdnik Sean Penn mudil v ukrajinski prestolnici Kijev, kjer se je srečal s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki se mu je znova javno zahvalil. Igralec je sicer bil že pred začetkom prestižne prireditve eden od favoritov in na koncu za vlogo v filmu Ena bitka za drugo prejel že svojega tretjega oskarja.

Sean Penn se kljub visokim obetom letos ni udeležil podelitve oskarjev, kjer je slavil s filmom Ena bitka za drugo in osvojil prestižno nagrado za igralca v stranski vlogi. Zvezdnik se je namreč ta čas mudil v ukrajinski prestolnici Kijev, kjer se je srečal tudi s tamkajšnjim predsednikom, Volodimirjem Zelenskim, ki se je zvezdniku z objavo na družbenem omrežju znova globoko poklonil in zahvalil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Sean, zahvaljujoč vam, vemo, kaj je pravi prijatelj Ukrajine. Stali ste ob Ukrajini že od prvega dne obsežne vojne. To še danes velja. In vemo, da boste še naprej stali ob strani naši državi in našemu ljudstvu," je njuni fotografiji pripisal Zelenski.

Penn je že več let glasen podpornik Ukrajine, leta 2023 pa je sorežiral tudi dokumentarec o predsedniku, ki naj bi mu celo podaril enega od osvojenih kipcev. "Sem si mislil: no, pa je**ga, veste kaj? Dal jih bom Ukrajini. Lahko jih pretopijo v naboje, s katerimi bodo streljali na Ruse," je pred tremi leti dejal za Variety.

65-letnik je svojega prvega oskarja prejel leta 2004 za glavno vlogo v filmu Skrivnostna reka in za vlogo v filmu Milk iz leta 2009. Nominiran je bil med drugim tudi za vlogi v filmih Zadnji sprehod in Vzpon in padec, s katerima mu ni uspelo premagati konkurence.

KOMENTARJI1

Arrya
17. 03. 2026 15.47
Nič čudnega, saj je tudi pomojem zaradi tega njegovega pokroviteljska postal favorit zanj...
