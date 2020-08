Sean Penn praznuje 60 let: dva oskarja in tri poroke

Njegov scenaristični in režijski prvenec je bil leta 1991 s filmom The Indian Runner , sledil pa mu je Varuh prehoda , za katerega je napisal scenarij, ga režiral in produciral, v njem pa je nastopil tudi Jack Nicholson . Kritiki so pohvalili tudi dramo Zaobljuba (2001), posneto po knjižni uspešnici Friedricha Durrenmatta, ki jo je režiral Penn. Za zlato palmo na festivalu v Cannesu se je potegoval s filmom The Last Face , kjer je v vodilni vlogi nastopilo njegovo nekdanje dekle Charlize Theron .

Kritiške pohvale so mu prinesle vloge v filmu Žrtve vojne (1989) in kriminalnih dramah Stanje milosti (1990) ter Carlitov zakon (1993), nato pa so ga za nastop v Zadnjem sprehodu (1995) prvič nominirali za oskarja. Le-tega je sicer dobil za vlogi v filmu Skrivnostna reka (2003) in biografskem filmu Milk (2008) Gusa Van Santa , kjer je upodobil gejevskega aktivista Harveya Milka.

Penn je tudi aktivist, ki je med drugim odločno nastopil proti politiki Georgea W. Busha in Donalda Trumpa označil za "sovražnika človeštva", podprl istospolne poroke in ustvaril fundacijo, ki je pomagala žrtvam potresa na Haitiju leta 2010. Leta 2012 so mu tako na nagradah ameriških kritikov (Critics' Choice Awards) podelili nagrado za humanitarno delo na Haitiju. Kot živa filmska legenda pa je leta 2015 prejel častno francosko filmsko nagrado cezar, ki jo podeljuje Francoska filmska akademija.

Ameriški revijiRolling Stone je razkril, da se je v oktobru leta 2015 srečal z mehiškim kraljem preprodaje droge El Chapom, ki je tri mesece prej pobegnil iz zapora. Guzman je iskal nekoga, ki bi po njegovem življenju posnel film. V afero je bila vpletena tudi nekdanja zvezdnica mehiških telenovel Kate del Castillo.

Leta 2018 je izdal knjižni prvenec z naslovom Bob Honey Who Just Do Stuff. Delo je razširjena verzija zvočne knjige iz leta 2016, ki jo je Penn napisal pod psevdonimom Pappy Pariah in zanjo prispeval tudi svoj glas. Protagonist romana je Bob Honey, moški številnih odlik - strokovnjak za kanalizacije in prekupčevalec pirotehnike ter s strani skrivnostne vladne tajne službe najeti morilec.

Sean Penn ima bogato zgodovino nekdanjih sopotnic iz sveta filma in zabave, s katerimi pa se žal ni izšlo. Kot smo že omenili, je bila ena od teh kontroverzna pevka Madonna, s katero je bil poročen štiri leta (1985–1989). Od leta 1996 do 2010 je bil poročen zRobin Wright, s katero ima dva otroka, 29-letno hčerko Dylan in 26-letnega sina Hopperja.

Penn se je konec julija poročil s tri desetletja mlajšo igralko Leilo George. Na "covid poroki" ju je kar preko Zooma poročil okrožni pooblaščenec.