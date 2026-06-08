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Sean Penn se ne namerava več udeležiti nobene podelitve nagrad

Los Angeles, 08. 06. 2026 07.00 pred 17 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Sean Penn

V Hollywoodu so podelitve nagrad nekaj, kar vsi z nestrpnostjo pričakujejo. Na prireditve se zvezdniki pripravljajo več mesecev, najamejo celo ekipo ljudi, ki jim svetuje pri izbiri videza, prehrani in telesni vadbi, da na prireditvi in rdeči preprogi, po kateri se sprehodijo, delujejo samozavestno in popolno. A ne Sean Penn, ki se teh prireditev ne namerava več udeleževati.

Hollywood je znan po tem, da se med decembrom in marcem zvrstijo prireditve ob podelitvah nagrad, z naznanilom, da se teh več ne bo udeleževal, pa je presenetil Sean Penn. Zvezdnik filmov 21 gramov, Ena bitka za drugo in Prevajalka je o tem spregovoril na filmskem festivalu Tribeca, kjer se je dotaknil tudi tega, zakaj je izpustil letošnjo podelitev oskarjev, kjer je dobil nagrado za najboljšega igralca v stranski vlogi.

Sean Penn
Sean Penn
FOTO: Profimedia

Kot je dejal, se na takšnih prireditvah ne počuti najbolj lagodno, saj je prisotnih preveč ljudi. "Ne gre le za podelitve nagrad. Enako bi bilo tudi, če bi bila enaka skupina ljudi zbrana na kakšni zabavi. Odločil sem se, da se ne bom več udeleževal dogodkov, kjer je prisotnih več kot osem ljudi," je povedal in dodal, da se na razkošnih hollywoodskih dogodkih počuti, kot da ima na voljo zgolj 15 minut za klepet z eno osebo, zaradi česar se počuti anksioznega.

"Grozljivo je. Na oskarjih sem bil dvakrat in čutil sem veliko olajšanje, da sem nagrado dobil, saj je veliko ljudi res trdo delalo za to. Gre za cel ustroj," je povedal zvezdnik, ki je oskarja prejel že leta 2003 in 2008.

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Njegova odsotnost je močno odmevala na zadnji podelitvi, ko je osvojil tretjega za nastop v filmu Ena bitka za drugo, raje kot na podelitev pa je odšel v Ukrajino, kjer se je sestal s predsednikom Zelenskim. Kot je sedaj razkril, je člane ekipe obvestil, da se prireditve ne bo udeležil, kot razlog pa navedel, da je tako bolje za njegovo duševno zdravje. Ker je prireditev prvič spremljal od daleč prek prenosa, je v njej tudi prvič užival, je dejal v intervjuju.

Tudi to je vplivalo na njegovo odločitev, da se podobnih dogodkov v prihodnje ne bo več udeleževal. "Ob tej odločitvi mi je odleglo. Že zavedanje, da mi tega nikoli več ne bo treba. Tako sem se odločil že po podelitvi zlatih globusov, ki sem se jih letos udeležil prvič," je dejal.

Razlagalnik

Filmski festival Tribeca je eden najpomembnejših filmskih festivalov na svetu, ki ga je leta 2002 v New Yorku ustanovil igralec Robert De Niro skupaj z Jane Rosenthal in Craigom Hatkoffom. Festival je nastal kot pobuda za oživitev spodnjega Manhattna po terorističnih napadih 11. septembra 2001. Danes velja za platformo, ki združuje neodvisni film, glasbo, tehnologijo in umetnost ter privablja ustvarjalce iz celotnega sveta.

Oskarji, uradno imenovani nagrade akademije (Academy Awards), so najprestižnejše filmske nagrade v Združenih državah Amerike, ki jih vsako leto podeljuje Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti. Prvič so bile podeljene leta 1929. Nagrada v obliki pozlačenega kipca, ki predstavlja viteza z mečem, se podeljuje za izjemne dosežke v različnih kategorijah filmske produkcije, kot so režija, igra, scenarij in tehnični vidiki filma.

Zlati globusi so ameriške filmske in televizijske nagrade, ki jih vsako leto podeljuje Združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu (Hollywood Foreign Press Association). Nagrade so bile ustanovljene leta 1944 in veljajo za enega glavnih kazalnikov za morebitne dobitnike oskarjev. Za razliko od oskarjev, kjer o zmagovalcih odločajo filmski strokovnjaki iz industrije, pri zlatih globusih o nagrajencih odloča skupina mednarodnih novinarjev, ki pokrivajo hollywoodsko filmsko industrijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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