Sean Penn se ne namerava več udeležiti nobene podelitve nagrad

Hollywood je znan po tem, da se med decembrom in marcem zvrstijo prireditve ob podelitvah nagrad, z naznanilom, da se teh več ne bo udeleževal, pa je presenetil Sean Penn. Zvezdnik filmov 21 gramov, Ena bitka za drugo in Prevajalka je o tem spregovoril na filmskem festivalu Tribeca, kjer se je dotaknil tudi tega, zakaj je izpustil letošnjo podelitev oskarjev, kjer je dobil nagrado za najboljšega igralca v stranski vlogi.

Sean Penn FOTO: Profimedia

Kot je dejal, se na takšnih prireditvah ne počuti najbolj lagodno, saj je prisotnih preveč ljudi. "Ne gre le za podelitve nagrad. Enako bi bilo tudi, če bi bila enaka skupina ljudi zbrana na kakšni zabavi. Odločil sem se, da se ne bom več udeleževal dogodkov, kjer je prisotnih več kot osem ljudi," je povedal in dodal, da se na razkošnih hollywoodskih dogodkih počuti, kot da ima na voljo zgolj 15 minut za klepet z eno osebo, zaradi česar se počuti anksioznega. "Grozljivo je. Na oskarjih sem bil dvakrat in čutil sem veliko olajšanje, da sem nagrado dobil, saj je veliko ljudi res trdo delalo za to. Gre za cel ustroj," je povedal zvezdnik, ki je oskarja prejel že leta 2003 in 2008.

Njegova odsotnost je močno odmevala na zadnji podelitvi, ko je osvojil tretjega za nastop v filmu Ena bitka za drugo, raje kot na podelitev pa je odšel v Ukrajino, kjer se je sestal s predsednikom Zelenskim. Kot je sedaj razkril, je člane ekipe obvestil, da se prireditve ne bo udeležil, kot razlog pa navedel, da je tako bolje za njegovo duševno zdravje. Ker je prireditev prvič spremljal od daleč prek prenosa, je v njej tudi prvič užival, je dejal v intervjuju. Tudi to je vplivalo na njegovo odločitev, da se podobnih dogodkov v prihodnje ne bo več udeleževal. "Ob tej odločitvi mi je odleglo. Že zavedanje, da mi tega nikoli več ne bo treba. Tako sem se odločil že po podelitvi zlatih globusov, ki sem se jih letos udeležil prvič," je dejal.