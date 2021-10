Sean Penn se po letu zakona ločuje

Igralca Sean Penn in Leila George, ki sta si v času pandemije obljubila večno zvestobo, sta se po letu dni odločila, da bosta zakon zaključila. 29-letna Georgeeva je na sodišče v Los Angeles že vložila potrebno dokumentacijo, Penn pa se na vprašanja medijev za zdaj še ni odzval. Par je bil skupaj od leta 2016.

Sean Penn in Leila George sta zaključila svojo skupno pot. Za 61-letnika, ki je bil v preteklosti poročen z Madonno in igralko Robin Wright, je to že tretja ločitev, medtem ko se 29-letnica z omenjeno situacijo sooča prvič.

icon-expand Sean Penn in Leila George FOTO: Profimedia

Igralca so mediji prvič povezali leta 2016, usodni 'da' pa sta dahnila na intimni poroki, ki se je odvila lani poleti in jo je zaznamovala pandemija. "Imela sva covidno poroko po Zoomu," je v intervjuju s Sethom Meyersom povedal Penn in dodal, da so bili na poroki prisotni njegova otroka in ženin brat.