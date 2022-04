Sean Penn še zmeraj ljubi nekdanjo ženo: Zaj**** sem

Igralec in režiser je sedem mesecev po uradni razvezi odgovornost za spodleteli zakon prevzel nase. Priznal je, da še zmeraj ljubi nekdanjo soprogo Leilo George. Več kot tri desetletja mlajšo igralko je v času zveze zanemarjal, zaradi novic o trenutnih razmerah v svetu pa se je zatekal k alkoholu in pomirjevalom. Sedaj ugotavlja, da ima zlomljeno srce, zaradi nje pa si želi postati boljši človek.

''To je ženska, v katero sem tako zaljubljen – Leila George, ki jo videvam dan za dnem. Jaz sem tisti, ki sem zaj**** zakon,'' je bil v izpovedi za revijo Hollywood Authentic pod okriljem Grega Williamsa iskren Sean Penn. Dodal je: ''Na papirju sva bila poročena samo eno leto, vendar sem moški, ki jo je kar pet let zapostavljal.''

icon-expand Sean Penn in Leila George FOTO: Profimedia

61-letnik je bil jasen, da ni bil izbranki nikoli nezvest, prednosti pred zvezo s 30-letno avstralsko igralko pa je dajal drugim stvarem, na primer alkoholu in popivanju: ''Mislil sem, da so moje stvari silno pomembne. Med njimi sta tudi moje popolnoma depresivno vedenje ter želja po alkoholu in pomirjevalih, po katerih sem posegal ob enajsti uri dopoldan, medtem ko sem v obdobju Trumpa spremljal novice in se vdajal brezupu.''

icon-expand Z nekdanjo soprogo je v dobrih odnosih – paparaci so ju pred dnevi ujeli na sprehodu. FOTO: Profimedia

Dotaknil se je tudi njune razlike v letih. Med nekdanjima zakoncema so namreč več kot tri desetletja. ''Izkazalo se je – in to vas bo presenetilo – da prelepa, neverjetno prijazna, domiselna in talentirana mlada ženska, ki se poroči z mnogo starejšim moškim, ne uživa ravno, ko se ponoči prebudi in moža uzre na kavču, na katerem bedi od štirih zjutraj in spremlja vse to sranje, ki se dogaja na svetu, kasneje pa se odloči, da je ob 10.30 dopoldne čas za dvojno vodko s tonikom in pomirjevalo in jo nato pozdravi z 'Dobro jutro, draga. Sedaj me bo zmanjkalo za nekaj ur, da bom lahko ubežal vsemu temu sranju.'''

Čeprav priznava, da ne ve, ali je za njuno vnovično zbližanje sploh kakšno upanje, pa je dejal, da se za nekdanjo izbranko trudi biti boljši moški: ''Ko zdaj umivam posodo, se ne oglašam na telefon. Če sem z njo za kak dan, nimam prižganega telefona. Zdaj imam izklopljen telefon in tudi novic ne spremljam več po 12 ur dnevno.'' Dodal je, da ga tudi stres ne iztiri tako močno, to pa pripisuje zlomljenemu srcu. Ena od nezdravih navad pa mu je kljub vsemu ostala – še zmeraj se zateka k vodki in pomirjevalom, da lahko prespi noč, le da jih zdaj ne zlorablja zato, da bi ubežal stvarem, ki se dogajajo po svetu.

icon-expand Sean je bil z Madonno poročen med letoma 1985 in 1989. FOTO: AP

Leila je prošnjo za ločitev vložila oktobra 2021, po samo letu zakona. Pred tem sta bila v zvezi več kot štiri leta, usodni 'da' sta izrekla julija 2020, kar je takrat potrdil tudi igralec: ''Izpeljala sva covidno poroko. S tem mislim na to, da naju je preko Zooma poročil okrožni pooblaščenec, medtem ko sva bila v naši hiši, prisotna pa sta bila moja otroka in njen brat. Tako sva to storila,'' je dejal v pogovornem šovu Setha Meyersa.

icon-expand Sean je bil v zvezi tudi s Charlize Theron. FOTO: Profimedia