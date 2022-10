Sean Penn žaluje za mamo, igralko Eileen Ryan

Legendarna igralka Eileen Ryan je bila mati treh otrok, 62-letnega igralca Seana Penna, Chrisa Penna, ki je leta 2006 umrl, star 40 let, in 64-letnega glasbenika Michaela Penna. Zvezdnica je bila 41 let poročena z igralcem in režiserjem Leom Pennom, ki ga je leta 1957 spoznala v New Yorku. Kmalu po srečanju sta se poročila in ostala poročena vse do Pennove smrti leta 1998.