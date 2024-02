Seana Combsa zaradi spolnega nadlegovanja in napada toži nekdanji producent

Seana Diddyja Combsa nekdanji zaposleni v njegovi glasbeni založbi obtožuje, da ga je 54-letni glasbeni mogul spolno nadlegoval, omamil in mu grozil. Rodney Lil Rod Jones v tožbi, ki jo je vložil na newyorškem zveznem sodišču, zahteva 30-milijonsko odškodnino. Kot poroča People , je Jones produciral devet pesmi na Diddyjevem zadnjem albumu, te pa so posneli med septembrom 2022 in novembrom 2023.

Jones navaja, da je kot snemalec, katerega delo je tudi opravljal, moral neprestano snemati glasbenika. "Kot rezultat tega je nastalo stotine ur video in avdio posnetkov gospoda Combsa, njegovega osebja in gostov, ki so vpleteni v nelegalne aktivnosti," navajajo sodni dokumenti. "V času, ko je živel s Combsom, je bil gospod Jones žrtev nenehnega otipavanja njegove zadnjice s strani omenjenega," še piše v dokumentih.

V 73-stranski tožbi so kot obtoženci navedeni še Combsov odrasli sin Justin , vodja osebja Kristina Khorram , izvršni direktor glasbene založbe Universal Music Group Lucian Grainge in nekdanja izvršna direktorica založbe Motown Records Ethiopia Habtemariam .

Jones v tožbi navaja, da mu je Combs pokazal video ameriškega DJ-a, glasbenega producenta in televizijske osebnosti Stevieja J-ja med spolnim odnosom z drugim moškim, kot trdi Jones, pa naj bi mu Combs to pokazal, ker je vedel, da se ta zgleduje po Stevieju J-ju, z njim pa ga je skušal nagovoriti. "To je nekaj normalnega v glasbeni industriji, poglej, celo Stevie J to počne," naj bi mu takrat dejal glasbeni mogul.

54-letnik trdi, da ga je na zahvalni dan leta 2022 spolno napadla sestrična takratne Combsove partnerke Yung Miami, glasbenik in njegovo osebje pa so bili temu priča. Jones trdi še, da je Combs v svojo hišo v Miamiju pripeljal prostitutke in dodal, da je bil ob neki priložnosti omamljen in morda posiljen.

Poleg domnevne uporabe različnih mamil Jones trdi, da ima posnetke, na katerih Combs ponuja alkoholne pijače mladoletnikom in spolnim delavcem na svojih domovih v Kaliforniji, New Yorku, na Ameriških Deviških otokih in Floridi.