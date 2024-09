Seana Diddyja Combsa v priporu, kjer čaka sojenje, obiskala družina

54-letnega zvezdnika so priprli več mesecev po tem, ko so zvezni agenti preiskali njegova domova v Miamiju in Los Angelesu, kjer naj bi našli droge in več kot tisoč stekleničk lubrikanta. Kot so zapisali v obtožnici, Combsa obtožujejo še, da je ustvaril kriminalno združbo, katere člani in osebje so bili vključeni v trgovino z ljudmi v spolne namene, prisilno delo, ugrabitev, požig, podkupovanje in oviranje pravice. Diddy obtožbe zavrača in se je izrekel za nedolžnega.

Combs se z obtožbami spolnih in fizičnih zlorab ter celo posilstva sooča že od novembra 2023, prvo pa ga je teh obtožilo nekdanje dekle Cassie Ventura, a se je nekdanji par uspel dogovoriti in poravnati, še preden bi obtožbe prišle na sodišče.