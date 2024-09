Seana Penna ujeli med strastnim poljubom z mlado igralko Valerio Nicov

Kot kaže, ima Sean Penn novo spremljevalko. 64-letnega igralca so nedavno fotografi ujeli v Španiji, kjer se je v družbi mlade moldavske igralke Valerie Nicov sprehajal po ulicah v Madridu, par pa se je vmes tudi strastno poljubil. Zvezdnik filma Moje ime je Sam je nosil črno jakno in modre hlače, videz pa je dopolnil z belimi supergami. Igralka je za druženje s Pennom oblekla blazer, pod katerim je nosila svetel top, videz pa dopolnila s temnimi hlačami in natikači. Kot je poročal TMZ , igralka prihaja iz Moldavije, njena natančna starost pa ni znana.

To je bil njegov tretji zakon. Med leti 1985 in 1989 je bil poročen z Madonno, med leti 1996 in 2010 pa zvezdnico serije Hiša iz kart Robin Wright, s katero imata 31-letno hčer Dylan in 28-letnega sina Hopperja.