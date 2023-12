Sebastian Stan bo na velikem platnu zaigral Donalda Trumpa

Igralec Sebastian Stan se je na snemanju prihajajočega filma The Apprentice preobrazil v nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa . Na fotografijah, ki so zaokrožile po družbenih omrežjih, igralec med snemanjem na klopci v parku, v beli srajci s kravato in v volnenem plašču, je sendvič.

Deadline je prejšnji teden poročal, da bo igralec v biografskem filmu o Trumpu zaigral glavno vlogo, ob boku Jeremyja Stronga v vlogi odvetnika Roya Cohna in Marie Bakalove v vlogi Trumpove prve žene Ivane Trump.

Film naj bi se osredotočal na raziskovanje moči in ambicij v svetu korupcije in prevar. "To je zgodba o mentorju in varovancu, ki prikazuje izvor ameriške dinastije. Polna nenavadnih likov razkriva moralno in človeško ceno kulture, ki jo določajo zmagovalci in poraženci," piše Deadline. Film se bo med drugim dotaknil Trumpovih prizadevanj, da bi zgradil svoj nepremičninski posel v New Yorku v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja.