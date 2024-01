OGLAS

Hollywoodska komisija, ki ji predseduje Anita Hill, je objavila svojo drugo raziskavo, pridobljeno iz intervjujev z več kot 5200 anonimnimi delavci v industriji. Zanimalo jih je, kako se vedenje in odnosi v Hollywoodu spreminjajo."Povečalo se je zavedanje o tem, kaj so težave, kakšno vedenje je sprejemljivo in kakšno vedenje ni sprejemljivo ter kakšni so sistemi za spopadanje s temi težavami," so ugotovili pri Hollywoodski komisiji, ki je bila leta 2017 ustanovljena za pomoč pri preprečevanju nadlegovanja in diskriminacije na delovnem mestu v zabavni industriji.

Sedem let gibanja #MeToo: kulturni premik v Hollywoodu. FOTO: Profimedia icon-expand

Študija, izvedena v letih 2022 in 2023, sledi podobni raziskavi, izvedeni v letih 2019 in 2020. Ugotovitve kažejo, da se 82 odstotkov delavcev zaveda nesprejemljivega vedenja na delovnem mestu, kar je 6 odstotkov več kot leta 2020. Približno 74 odstotkov delavcev je dejalo, da se zavedajo, kako deliti svoje skrbi glede vedenja na delovnem mestu, kar je 6 odstotkov več kot leta 2020. Kljub temu le 31 odstotkov delavcev v zabavni industriji verjame, da bo vpliven nadlegovalec verjetno odgovarjal. Med ženskami je ta odstotek še manjši in je v zadnjih letih ostal skoraj nespremenjen.

Gibanje #MeToo je v Hollywoodu močno povezano s padcem nekoč vplivnega filmskega producenta Harveyja Weinsteina, ki ga je več žensk, med njimi tudi znane igralke, obtožilo spolnega nasilja in posilstva. Oktobra 2017 je igralka Alyssa Milano z objavami na omrežju Twitter spodbudila širitev gibanja #MeToo, ki ga je ustanovila Tarana Burke. "Če ste bili kdaj žrtev spolnega nadlegovanja ali napada, napišite #MeToo kot odgovor na to objavo." V naslednjih tednih je ključnik #MeToo uporabilo na milijone žensk. Januarja so hollywoodske zvezdnice začele s kampanjo Time's Up za boj proti spolnemu nadlegovanju na delovnem mestu.

Približno 41 odstotkov delavcev, ki so doživeli ali bili priča neprimernemu spolnemu vedenju, je izjavilo, da tega niso prijavili, ker so mislili, da ne bodo dosegli ničesar. To je več kot leta 2020, ko je to menilo 33 odstotkov vprašanih. Kljub temu jih je med tistimi, ki so poročali o zaskrbljenosti, 66 odstotkov dejalo, da bi na podlagi svojih izkušenj spodbudili druge, da storijo enako. To je več kot leta 2020. "Odgovornost je bila problem," je dejala Anita Hill. "Zdaj opažamo, da se ljudje zavedajo odmevnih primerov, vendar ne vidijo, da imajo ti primeri velik vpliv, da bi se prebili do njihovih organizacij."

Sedem let gibanja #MeToo. FOTO: Profimedia icon-expand