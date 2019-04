Sedem let po smrti Whitney Houston bo spregovorila njena ljubimka

Namigovanja, da je med Robyn in Whitney več kot zgolj prijateljstvo, so se pojavila že pred leti

Leta 2000 se je Robyn zaradi medijskih pritiskov odločila zapustiti svojo prijateljico, o Whitney pa so se kasneje stopnjevale govorice, da je postala zasvojena s prepovedanimi substancami. To je med drugim razkrilo tudi obdukcijsko poročilo leta 2012, v katerem naj bi pisalo, da je pri glasbenici prišlo do srčnega zastoja, med drugim zaradi predoziranosti s kokainom v kombinaciji z zdravili za pomiritev.

Nekdanja ameriška igralka in kreativna direktorica iz New Yerseyja, 55-letna Robyn Crawford , je bila dolgoletna poslovna partnerica in najboljša prijateljica pokojne glasbenice Whitney Houston . O njunem razmerju se je že pred časom namigovalo, da je več kot zgolj prijateljski. Houstonova je leta 1992 govorice zatrla s skokom v zakonski jarem z Bobbyjem Brownom . S slednjim je bila kasneje vrsto let v turbulentnem zakonu, ki je bil nemalokrat osrednja tema tujih tabloidov.

Robyn je z Whitney sodelovala celih 15 let in je edina, ki po njeni smrti ni javno spregovorila – to so namreč storili tako Whitneyjini nekdanji sodelavci kot prijatelji, svojci in soprog Bobby Brown. Ta je v številnih intervjujih v letih po Houstonini smrti priznal, da je bila njegova soproga biseksualka.

O tem, zakaj je Robyn molčala celih sedem let in zakaj se je odločila spregovoriti šele zdaj, bo znano že to jesen. Crawfordova bo predvidoma novembra letos izdala knjigo z naslovom A Song for You: My Life with Whitney Houston, v kateri bodo znane vse podobnosti njunega razmerja.

V dokumentarnem filmu iz leta 2017, Whitney: Can I Be Me, je režiser dokumentarca Nick Broomfield o razmerju med Robyn in Houstonovo povedal: ''Živeli sta pod isto streho, večkrat sta delili tudi isto posteljo. Mislim, da je bilo razmerje s Crawfordovo najsvetlejša točka Whitneyjinega življenja.''