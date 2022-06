Sedemletni sin Kourtney Kardashian dolge lase zamenjal za irokezo

Sveže poročena Kourtney Kardashian je na svojem Instagram profilu delila galerijo fotografij svojega najmlajšega sina Reigna Disicka in njegove nove pričeske. Sedemletnik, znan po svojih dolgih in svetlih laseh, se je odločil za precej drastično spremembo, s katero je navdušil številne uporabnike družbenega omrežja.

Nekoč dolge lase je na sedemletnikovi glavi zamenjala punkovska irokeza, ki je številne sledilce spomnila na irokezo, ki jo je nekoč nosil Travis Barker, novi soprog Kardashianove. Nova frizura je na Instagramu med drugim navdušila pevko Avril Lavigne in igralko Gwyneth Paltrow, skupaj pa dosegla že več kot milijon všečkov.

Reign je tretji in najmlajši otrok Kourtney Kardashian, ki si z bivšim partnerjem Scottom Disickom deli še 12-letnega Masona in 9-letno Penelope. Kardashianova, ki je pred kratkim sklenila zakon z bobnarjem skupine Blink-182, je s poroko postala mačeha 18-letnemu Landonu Asherju Barkerju in 16-letni Alabami Luelli Barker, s soprogom pa v dobrih odnosih ostajata tudi z njegovo pastorko, 23-letno Atiano De La Hoya.