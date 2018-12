Sedemmesečna True Thompson v torbi, vredni več kot 50.000 evrov

''Nič ne more spremeniti te ljubezen,'' je zapisala pod tremi fotografijami, na katerih sedem mesecev stara True pozira v dragoceni torbi znamke Hermes Birkin, za katero je treba seči globoko v žep. Cena torbe se namreč giblje okrog 60.000 ameriških dolarjev (približno 53.170 evrov).

Mala True je verjetno že navajena bliskavic, saj je z nasmeškom pozirala in se smehljala svoji mami, medtem ko jo je ta fotografirala. Deklica je ob tej priložnosti nosila modro oblekico, na glavi pa je imela modni turban z leopardjim vzorcem.

Za malo True so zelo pomembni dnevi, saj je izgovorila že prvo besedo. Ta je ''dada'', kar seveda pomeni očka. 34-letna zvezdnica ne more verjeti, da njena prvorojenka tako hitro odrašča: ''True ima tri zobke in se bo vsak čas začela plaziti. Ves čas se smeji, ampak še vedno je ne morem nasmejati, razen, ko jo žgečkam. Mogoče samo nisem smešna (smeh).''