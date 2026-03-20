Tuja scena

Sedmi dan je Bog počival, delo je prevzel Chuck Norris

Los Angeles, 20. 03. 2026 16.42 pred 47 minutami 2 min branja 84

Avtor:
K.Z. E.K.
Chuck Norris

Na tem svetu je veliko vzdržljivih posameznikov, a le redko kdo se je lahko primerjal s Chuckom Norrisom. Legendarni igralec in mojster borilnih veščin, ki je postal tudi meme, se je poslovil v 87. letu starosti in bo s svojim doprinosom v filmsko industrijo in na račun neštetih šal v srcu mnogih živel za vedno.

V zadnjih letih je persona Chucka Norrisa postala zelo priljubljena tudi na internetu, zahvala pa gre predvsem nenavadnim in smešnim 'dejstvom', ki v obliki memov krožijo predvsem po družbenih omrežjih. Kljub temu ne gre zanemariti, da je bil pokojni zvezdnik ne le izvrsten igralec, temveč tudi mojster borilnih veščin.

FOTO: Profimedia

Ob tem pa bi lahko rekli, da je imel še eno, vzporedno kariero, v kateri je na račun svojega slovesa neuničljivega lika služil kot navdih za mnoge šale in meme.

10 šal o Chucku Norrisu:

1. Chuck Norris ne bere knjig. On tako dolgo zre vanje, dokler iz njih ne dobi informacij, ki jih išče.

2. Čas nikogar ne čaka, razen če je ta oseba Chuck Norris.

3. Če v igri Scrabble črkuješ Chuck Norris, zmagaš. Za vedno.

4. Chuck Norris diha zrak ... Petkrat na dan.

5. Na začetku ni bilo ničesar, nato pa je Chuck Norris premagal praznino in ji rekel, naj si poišče službo.

6. Ko je Bog rekel "Naj bo luč!", je Chuck Norris dejal: "Ja, prosim."

7. Chuck Norris ima za zajtrk skodelico žebljev namesto skodelice kave.

8. Solze Chucka Norrisa zdravijo raka. Škoda, da nikoli ne joče.

9. Chuck Norris ne spi, on čaka.

10. Sedmi dan je Bog počival, delo je prevzel Chuck Norris.


Postal meme

Družbena omrežja pa ob raznih priložnostih in dogodkih preplavijo objave oziroma memi, kjer se ob njegovi podobi pojavijo šaljivi napisi ali prirejeni videoposnetki, ki s svojo vsebino izražajo družbeno problematiko, Chuck Norris pa kljub vsemu ostaja junak, ki vedno zmaga.

"Chuck Norris ne meri, njegove krogle pač vedo, da ne smejo zgrešiti," je eden od teh.

Ob sončnem mrku se je pojavil tisti, na katerem je ob njegovi fotografiji in fotografiji mrka pripis: "Ko Chuck Norris strmi v sonce, se to skrije za luno."

"Chuck Norris je tako vzdržljiv, da je iz dežja naredil sneženega moža," je še eden od memov, ki krožijo po družbenih omrežjih. Ena bolj priljubljenih šal pa je tudi ta, na kateri Chuck Norris vpraša dečka, koliko je star, ko mu ta odgovori, da je dopolnil 11 let, pa mu Norris odvrne: "Ko sem bil tvojih let, sem bil star že 12 let."

Od mojstra borilnih veščin in ikoničnega igralca do spletne legende

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

DEJGALEJGA
20. 03. 2026 17.29
Ocitno je svet res v ornk krizi, ce ga je še Chuck Norris zapustil..
razumi če lahko
20. 03. 2026 17.27
Chuck Norrisa je rodila teta saj mu nihče ni upal ..... Mame !!!
VirtualX
20. 03. 2026 17.23
Ni umrl, izbral je smrt.
SEHE
20. 03. 2026 17.20
RIP
Actual Asparagus
20. 03. 2026 17.17
Malo dramatizirate, a res je, da je Chuck za neko generacijo bil navdih. Kdor se tu najde, ve. Naj legenda počiva v miru.
Eksiflajs96
20. 03. 2026 17.11
Samo chuck norris je vedel a je bilo prej jajce al kokoš...
Necenzura
20. 03. 2026 17.11
Počivaj v miru .. legenda 😔
jurist
20. 03. 2026 17.04
CN hodi na Brezje, da se prikazuje Mariji…
najseve
20. 03. 2026 17.02
Legende so večne...
daiči
20. 03. 2026 16.58
svoje cajte je u filmh biv badas d se je rekl, dost je docaku
red12
20. 03. 2026 16.55
CN pije iz pipe na eks !
red12
20. 03. 2026 16.54
CN ubije dva maha z eno muho !
MiskoPol
20. 03. 2026 16.54
Ko je Graham Bell izumil telefon, je na njem videl tri neodgovorjene klice od Chuck Norrisa.
Hlaček
20. 03. 2026 16.54
Edini, ki je pri arašidi vedel kateri je Kiki, kateri Riki...
modelx
10. 03. 2025 21.54
CN dela preko reverse fotovoltaike sonce
ZIPPO
10. 03. 2025 21.37
Gospa Smrt s koso je trkala na vrata hiš in prišla po ljudi. Ko je potrkala na vrata naslednje hiše, je odprl vrata Chuck Norris. Smrt pa:"maškare, maškare" 🤣🤣
2mt8
10. 03. 2025 21.22
Chuck Norris in Superman sta pomagala pesti za mizo. Poraženec je moral vse življenje nositi oblečene spodnje hlače čez hlače.
kopalisce
10. 03. 2025 20.46
Chuck Norris can cook minute rice in 57 seconds.
JAZsemTI
10. 03. 2025 20.45
CN je Adama učil seksati.
