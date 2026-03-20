V zadnjih letih je persona Chucka Norrisa postala zelo priljubljena tudi na internetu, zahvala pa gre predvsem nenavadnim in smešnim 'dejstvom', ki v obliki memov krožijo predvsem po družbenih omrežjih. Kljub temu ne gre zanemariti, da je bil pokojni zvezdnik ne le izvrsten igralec, temveč tudi mojster borilnih veščin.
Ob tem pa bi lahko rekli, da je imel še eno, vzporedno kariero, v kateri je na račun svojega slovesa neuničljivega lika služil kot navdih za mnoge šale in meme.
10 šal o Chucku Norrisu:
1. Chuck Norris ne bere knjig. On tako dolgo zre vanje, dokler iz njih ne dobi informacij, ki jih išče.
2. Čas nikogar ne čaka, razen če je ta oseba Chuck Norris.
3. Če v igri Scrabble črkuješ Chuck Norris, zmagaš. Za vedno.
4. Chuck Norris diha zrak ... Petkrat na dan.
5. Na začetku ni bilo ničesar, nato pa je Chuck Norris premagal praznino in ji rekel, naj si poišče službo.
6. Ko je Bog rekel "Naj bo luč!", je Chuck Norris dejal: "Ja, prosim."
7. Chuck Norris ima za zajtrk skodelico žebljev namesto skodelice kave.
8. Solze Chucka Norrisa zdravijo raka. Škoda, da nikoli ne joče.
9. Chuck Norris ne spi, on čaka.
10. Sedmi dan je Bog počival, delo je prevzel Chuck Norris.
Postal meme
Družbena omrežja pa ob raznih priložnostih in dogodkih preplavijo objave oziroma memi, kjer se ob njegovi podobi pojavijo šaljivi napisi ali prirejeni videoposnetki, ki s svojo vsebino izražajo družbeno problematiko, Chuck Norris pa kljub vsemu ostaja junak, ki vedno zmaga.
"Chuck Norris ne meri, njegove krogle pač vedo, da ne smejo zgrešiti," je eden od teh.
Ob sončnem mrku se je pojavil tisti, na katerem je ob njegovi fotografiji in fotografiji mrka pripis: "Ko Chuck Norris strmi v sonce, se to skrije za luno."
"Chuck Norris je tako vzdržljiv, da je iz dežja naredil sneženega moža," je še eden od memov, ki krožijo po družbenih omrežjih. Ena bolj priljubljenih šal pa je tudi ta, na kateri Chuck Norris vpraša dečka, koliko je star, ko mu ta odgovori, da je dopolnil 11 let, pa mu Norris odvrne: "Ko sem bil tvojih let, sem bil star že 12 let."
