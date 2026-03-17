Šef Mercedesa: Lewis Hamilton je še vedno del družine

Dirkači s svojimi mehaniki in šefi ekip, za katere tekmujejo, preživijo ogromno časa. Morda celo več kot s svojimi domačimi, zato postanejo družina. Med njimi se spletejo iskreni odnosi, še posebej, če za ekipo dirkaš 12 sezon in osvojiš šest naslovov prvaka. In četudi potem prestopiš k drugi ekipi, še vedno ostaneš del družine.

Tako nekako bi lahko opisali zgodbo Lewisa Hamiltona, ki je z ekipo Mercedesa dolga leta zelo uspešno sodeloval. Prav zato ga šef moštva, kljub nedavnemu prestopu k Ferrariju, še vedno šteje za svojega fanta. Ko je nedavno ob Georgeu Russellu in Kimiju Antonelliju stal na zmagovalnem odru, je Toto Wolff za trenutek pomislil, da gleda kar tri svoje fante. "Za trenutek sem mislil, da imamo na stezi tri svoje dirkače," je slišati na posnetku, ki je takoj zaokrožil po spletu in navdušil oboževalce Formule 1.

Le dan po dirki Formule 1 za Veliko nagrado Kitajske, na kateri so slavili vsi 'trije' Totovi fantje, je šef ekipe na svojem Instagram profilu delil fotografijo z letala. Na fotografiji, ki jo je podnaslovil 'družina spet združena', so nekdanja dirkača Mercedesa Hamilton in Valtteri Bottas, ki danes tekmuje za Cadillac, trenutni dirkač Russell in njegovo dekle Carmen Montero Mundt ter Toto in njegova soproga Susie Wolff. 54-letnik je očitno poskrbel za prevoz domov za vse 'člane' svoje družine.