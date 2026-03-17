Tuja scena

Šef Mercedesa: Lewis Hamilton je še vedno del družine

Dunaj, 17. 03. 2026 08.01 pred eno minuto 2 min branja

K.A.
Lewis Hamilton je za ekipo Mercedesa dirkal več kot 10 let. Nedavno je prestopil k Ferrariju, a Toto Wolff, vodja ekipe Mercedes, še vedno pravi, da je legendarni Britanec del njihove družine. Čeprav sta zdaj pri Mercedesu Kimi Antonelli in George Russell, ki na začetku aktualne sezone navdušujeta, je ob zadnjih stopničkah Hamiltona za trenutek pomislil, da na odru za zmagovalce vidi kar tri svoje fante.

Dirkači s svojimi mehaniki in šefi ekip, za katere tekmujejo, preživijo ogromno časa. Morda celo več kot s svojimi domačimi, zato postanejo družina. Med njimi se spletejo iskreni odnosi, še posebej, če za ekipo dirkaš 12 sezon in osvojiš šest naslovov prvaka. In četudi potem prestopiš k drugi ekipi, še vedno ostaneš del družine.

Tako nekako bi lahko opisali zgodbo Lewisa Hamiltona, ki je z ekipo Mercedesa dolga leta zelo uspešno sodeloval. Prav zato ga šef moštva, kljub nedavnemu prestopu k Ferrariju, še vedno šteje za svojega fanta. Ko je nedavno ob Georgeu Russellu in Kimiju Antonelliju stal na zmagovalnem odru, je Toto Wolff za trenutek pomislil, da gleda kar tri svoje fante. "Za trenutek sem mislil, da imamo na stezi tri svoje dirkače," je slišati na posnetku, ki je takoj zaokrožil po spletu in navdušil oboževalce Formule 1.

Le dan po dirki Formule 1 za Veliko nagrado Kitajske, na kateri so slavili vsi 'trije' Totovi fantje, je šef ekipe na svojem Instagram profilu delil fotografijo z letala. Na fotografiji, ki jo je podnaslovil 'družina spet združena', so nekdanja dirkača Mercedesa Hamilton in Valtteri Bottas, ki danes tekmuje za Cadillac, trenutni dirkač Russell in njegovo dekle Carmen Montero Mundt ter Toto in njegova soproga Susie Wolff. 54-letnik je očitno poskrbel za prevoz domov za vse 'člane' svoje družine.

Dirkači imajo trenutno prosti konec tedna, naslednji dirkaški vikend in boj za VN Japonske pa je na sporedu med 27. in 29. marcem.

Ko po večeru blišča v dvorani ostane smetišče

bibaleze
Portal
Nova obsesija otrok: Zakaj vsi govorijo o "K-pop Demon Hunters"?
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Očka Miro: 'Nekega dne se je zgodilo, da nisem mogel vstati iz postelje'
Očka Miro: 'Nekega dne se je zgodilo, da nisem mogel vstati iz postelje'
Oskarji: Ganljiv trenutek Jessie Buckley o materinstvu
Oskarji: Ganljiv trenutek Jessie Buckley o materinstvu
zadovoljna
Portal
Tako učinkovita so prehranska dopolnila v obliki bonbonov
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
S 24 let mlajšo partnerko ukradel vso pozornost
S 24 let mlajšo partnerko ukradel vso pozornost
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
vizita
Portal
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
cekin
Portal
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
moskisvet
Portal
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
dominvrt
Portal
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
okusno
Portal
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Napaka, zaradi katere jagode hitro splesnijo
Napaka, zaradi katere jagode hitro splesnijo
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Kmetija
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
Interesno območje
Interesno območje
