'Šefica' grammyjev zaradi obtožbe o kršitvi dobila odpoved

Ameriške grammyje znova pretresajo škandali. Leta 2018 je veliko prahu dvignil komentar takratnega predsednika ameriške Narodne akademije snemalnih umetnosti in znanosti, ki je zaslužna tudi za nagrade grammy, Neila Portnowa, ko je dejal, da se morajo ženske zganiti, če želijo dobiti več grammy nagrad. Kmalu po tej izjavi, ki je prejela veliko ogorčenih komentarjev, je Portnow naznanil, da gre v pokoj.

Njegovo mesto je zasedlaDeborah Dugan in s tem postala prva ženska predsednica Akademije. Še pred časom je dejala, da je to najboljša služba, zdaj pa je Akademija v uradni izjavi zapisala, da je Duganova izgubila službo: "Ker je prišlo do obtožb o kršitvi, se je odbor odločil, da predsednica Deborah Dugan zapusti svoje delovno mesto, odpovedni rok začne veljati takoj."

Kakšne so obtožbe oziroma do kakšnih kršitev je prišlo, ni znano, je pa odbor naročil dva neodvisna preiskovalca, ki sta raziskala primer. "Odbor je ugotovil, da je ta ukrep potreben, s tem želijo povrniti zaupanje v članstvo Ameriške narodne akademije snemalnih umetnosti in znanosti, popraviti moralo zaposlenih ter se znova osredotoči na svoje poslanstvo, ki služi vsem ustvarjalcem glasbe," so še dodali.