Seinfeldov Michael Richards se po velikem škandalu vrača nazaj

Oboževalci priljubljene serije Seinfeld so bili presenečeni, ko so videli Michaela Richardsa, igralca, ki je med letoma 1989 in 1998 igral Cosma Kramerja, na premieri novega filma Jerryja Seinfelda, Unfrosted. Igralec se je namreč zadnjih 18 let v veliki meri držal stran od oči javnosti – vse, odkar so ga leta 2006 ujele kamere, ko je med stand up setom izjavil kar nekaj rasističnih žaljivk. Zdaj se počasi vrača v javnost z izidom svojih spominov Entrances and Exits, v katerih piše o svojem otroštvu, o svojem vzponu do slave na Seinfeldu in o, tisti noči, ki je zasukala njegovo kariero.

"Takoj mi je bilo žal, za vse, kar sem rekel na odru," je za People povedal 74-letnik. Vendar ne pričakuje, da bo svet njegove izjave odpustil in pozabil. "Ne iščem vrnitve. Moja jeza je bila vsepovsod in močno in hitro je prišla skozi," je nadaljeval in dodal. "Jeza je precejšnja sila. Vendar se je zgodilo. Namesto da bi pobegnil pred njo, sem se potopil v globino in se poskušal učiti iz nje. Ni bilo lahko. Krizni menedžerji so želeli, da nadzorujem škodo. Toda, kar se mene tiče, je bila škoda v meni." Richards pravi, da je zadnjih 18 let preživel v 'globoki analizi.' "Bil je čas, da ugotovim, od kod prihaja vsa jeza," izhajala naj bi iz njegove lastne negotovosti in občutka nezaželenosti.

"Nekako se nisem mogel povezati s tem, da sem umetnik," je rekel igralec, ki je zaslovel kot Cosmo Kramer v Seinfeldu. "Bil sem dober karakterni igralec, vendar mi je bilo prijetno biti le lik, ne pa jaz." Zaradi te negotovosti je zavrnil kar nekaj priložnosti. "Rekel sem ne ponudbi zvezde na hollywoodskem Pločniku slavnih. Nisem se počutil vrednega. Dvakrat sem rekel ne vodenju Saturday Night Live, ker se nisem počutil dovolj dobro. Nikoli nisem bil zares zadovoljen s svojo predstavo v Seinfeldu. Slava je povečala mojo negotovost."

