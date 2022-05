Seinfeldova žena pri 50 letih diplomirala na newyorški univerzi

''Ob enem od najbolj temačnih dni v zgodovini naše države čutim upanje, da nam bo ta skupina ljudi pomagala, nas dvignila in nas ponesla na boljše mesto. Spletla sem prijateljstva za vse življenje in ne bi mogla biti bolj ponosna na celotno družino z Wagnerja,'' je še dodala.

S sledilci je tako delila galerijo fotografij, na katerih ponosno pozira v vijolični opravi, družbo pa ji delajo tudi sošolci in prijatelji. Ob tem je zapisala: ''Zadnji dve leti sem preživela ob učenju z najboljšimi ljudmi, ki delajo v javnih službah,'' in ob tem označila univerzo. Med pol milijona sledilcev, ki spremlja njene aktivnosti na družbenih omrežjih, jih je novopečeni diplomantki mnogo od teh tudi čestitalo.

Na eni od fotografij priljubljena pisateljica pozira tudi s sinovoma, 19-letnim Julianom in tri leta mlajšim Shepherdom, oba sta se podelitvene slovesnosti tudi udeležila. Zvezdnica se je tako pridružila tudi nekaterim drugim imenom iz sveta zabave in športa, ki so se ponosno vpisali med diplomante. To so tudi Stephen Curry, Jerome Bettis, Colin Kaepernick, Taylor Swift in Anthony Anderson.