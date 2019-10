Seka Aleksić pokazala zaobljen nosečniški trebušček

Srbska pevka Seka Aleksić in Veljko Piljikić se bosta tudi v drugo razveselila sina. Zakonca sta spol otroka sporočila tudi na družbenih omrežjih. Že pred tedni sta objavila simpatičen video, v katerem družina odpre ogromno škatlo, v kateri so bili modri baloni, ki simbolizirajo, da pevka pod srcem nosi fantka.

Seka je med drugim že izdala, da sta z možem za drugega sina izbrala svetopisemsko ime Isak, ki ima čudovito simboliko. Ime je hebrejskega izvora in izhaja iz imena "Ishak", torej besede "yishaq", v prevodu pa pomeni veseliti, smejati se. 38-letna nosečnica je z oboževalci delila tudi fotografijo, na kateri nosi črno oprijeto obleko, v kateri je poudarila zaobljen trebušček.

Veljko Piljikić je bil nekoč njen osebni varnostnik, vendar so med njima kmalu začele švigati iskrice ljubezni. Septembra 2010 sta si obljubila večno zvestobo. Na začetku sta se zelo trudila spočeti otroka in ker jima to nikakor ni uspelo, sta pomislila tudi na umetno oploditev. A življenje ju je zdaj obdarilo z dvema fantkoma.