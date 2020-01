Seka Aleksić rodila sina ter si premislila glede njegovega imena

"Ni tako, kot hočemo mi, ampak tako kot želi Gospod! Po našem verskem prazniku srbski krstni slavi Sveti Jovan se je zjutraj rodil Jovan, očetova želja je enaka! Rekel je, naj mu bo ime Jovan in če bo najin naslednji otrok fantek, se bo imenoval Isak," je ob rojstvu sina na družbenih omrežjih zapisala presrečna 38-letna mamica ter objavila prvo sinovo fotografijo.

Sekin prvorojenec Jakov je 24. septembra lani dopolnil tri leta, starša pa sta mu za osebni praznik pripravila tudi rojstnodnevno zabavo v stilu ene njegovih najljubših risankTačke na patrulji (Paw Patrol).

Veljko Piljikić je bil nekoč pevkin osebni varnostnik, vendar so med njima kmalu začele švigati iskrice ljubezni. Septembra 2010 sta si obljubila večno zvestobo. Na začetku sta se zelo trudila spočeti otroka in ker jima to nikakor ni uspelo, sta pomislila tudi na umetno oploditev. A življenje ju je zdaj obdarilo z dvema fantkoma.